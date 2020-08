Séance positive pour les indices nord-américains

(New York et Toronto) Les principaux indices nord-américains ont terminé en hausse, jeudi, dans la foulée de nouvelles entourant des essais cliniques d’un vaccin pour la COVID-19 et ont été tirés une nouvelle fois par de grands noms du secteur technologique après la diffusion d’indicateurs mitigés sur l’économie américaine.