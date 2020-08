(Montréal) Un arbitre entendra les parties « très bientôt » dans le cadre du litige qui oppose les cinq organisations syndicales de la construction, a fait savoir lundi le ministre du Travail, Jean Boulet.

Lia Lévesque

La Presse canadienne

En vertu des règles en vigueur, les cinq organisations syndicales reconnues doivent d’abord conclure un protocole de négociation entre elles, avant de pouvoir commencer les négociations des conventions collectives avec les associations patronales.

Or, elles n’y sont pas parvenues. Les quatre plus grandes ont signé ce protocole — la FTQ-Construction, le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International), le Syndicat québécois de la construction et la CSD-Construction — mais la CSN-Construction, qui représente 6 % des travailleurs, n’a pas voulu le signer. Elle a demandé l’arbitrage.

Interrogé à ce sujet lundi à Montréal, dans le cadre d’une conférence de presse portant sur un autre thème, le ministre Boulet a indiqué qu’il avait déjà nommé l’arbitre au dossier. L’audience doit avoir lieu « très bientôt », a-t-il ajouté.

Le ministre du Travail s’attend d’ailleurs à une décision « dans des délais raisonnables ».

Les quatre conventions collectives dans l’industrie de la construction, qui concernent quelque 192 000 travailleurs, arrivent à échéance en avril. Mais Québec et plusieurs syndicats et associations patronales souhaitaient que les négociations débutent plus tôt, afin de donner plus de chance à la négociation et éviter ainsi un conflit de travail. Les dernières négociations avaient été particulièrement difficiles.