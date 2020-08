(Berlin) Le groupe automobile allemand Daimler a annoncé jeudi soir avoir conclu un accord d’indemnisation amiable aux États-Unis pour le scandale des moteurs diesel truqués d’un coût total de 2,2 milliards de dollars.

Agence France-Presse

Cet accord se décompose en une enveloppe « d’environ 1,5 milliard de dollars » destinée aux autorités américaines et d’une autre de 700 millions de dollars pour régler des recours collectifs et des frais de justice et d’avocats, a indiqué le constructeur dans un communiqué.

Il implique côté autorités plusieurs administrations américaines, à la fois en Californie, où les premières plaintes ont été déposées, et au niveau fédéral, notamment le ministère de la Justice et le service des douanes.

Concernant les recours collectifs, l’arrangement finalement trouvé concerne quelque 250 000 propriétaires de véhicules aux États-Unis.

Il doit encore être validé par un tribunal américain.

Daimler a indiqué que l’impact de ces frais de dédommagements se ferait sentir sur sa trésorerie pendant trois ans, notamment au cours des douze prochains mois, mais affirmé avoir provisionné suffisamment d’argent pour y faire face sur le plan comptable.

Au total, fin 2019, Daimler avait provisionné quelque 5 milliards d’euros pour faire face à ses risques juridiques dans le monde sur le scandale des émissions truquées des moteurs diesel.