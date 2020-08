Cette demande des associations de transformateurs et d’agriculteurs survient quelques jours après que La Presse eut révélé que Walmart fera payer à ses fournisseurs une partie de ses investissements de 3,5 milliards dans son réseau de magasins et son infrastructure de vente en ligne.

La décision de Walmart de faire payer une partie de ses investissements par ses fournisseurs a fait déborder le vase. Plus frustrées que jamais, sept associations représentant la quasi-totalité de l’industrie de la transformation et de la production agricole au Canada souhaitent que le gouvernement s’en mêle en instaurant un code de bonnes pratiques comme au Royaume-Uni.

Marie-Eve Fournier

La Presse

C’est la première fois qu’un tel front commun s’organise dans l’industrie pour faire changer des pratiques en cours depuis de nombreuses années, pourtant. « Assez c’est assez ! », lance le président et chef de la direction des Produits alimentaires et de consommation du Canada (PACC), Michael Graydon.

Les sept associations qui unissent leur voix (voir liste ci-bas) représentent autant des multinationales comme Coca-Cola et KraftHeinz que des milliers de fermes familiales. Car dans la situation actuelle, c’est toute la chaîne d’approvisionnement qui écope, font-elles valoir dans un communiqué diffusé jeudi.

« Les frais et pénalités arbitraires imposés par les grands détaillants en alimentation aux producteurs et aux transformateurs canadiens ont un impact négatif sur les consommateurs canadiens, entraînant une baisse des investissements et de l’innovation dans les produits, » mentionne-t-on.

Les signataires demandent aux gouvernements fédéral et provinciaux de « mettre en œuvre un code de bonnes pratiques pour les grands détaillants en alimentation au Canada » qui viendrait mettre un peu d’ordre dans « tous les frais, pénalités et déductions après-vente actuels » pour protéger le secteur agroalimentaire canadien.

Un tel code existe au Royaume-Uni, en Irlande et en Australie où, comme au Canada, seule une poignée de détaillants accapare une vaste part du marché, relate Mathieu Frigon, président et chef de la direction de l’Association des transformateurs laitiers du Canada.

Loblaw (Provigo/Maxi), Sobeys (IGA), Metro, Walmart et Costco, rappelle ce dirigeant détiennent 80 % du marché, ce qui n’a rien à voir avec la situation aux États-Unis, par exemple.

Rééquilibrage des forces concurrentielles

Cette demande des associations de transformateurs et d’agriculteurs survient quelques jours après que La Presse eut révélé que Walmart fera payer à ses fournisseurs une partie de ses investissements de 3,5 milliards dans son réseau de magasins et son infrastructure de vente en ligne. À compter de septembre, les montants versés aux fournisseurs seront amputés de 1,25 % ou 6,25 % selon que les produits sont vendus en magasin ou sur le web.

Une semaine plus tard, la centrale d’achat UGI, qui négocie des prix pour Metro, Super C, Dollarama et Couche-Tard, notamment, a dit s’attendre à bénéficier des mêmes « rabais » que ceux exigés par Walmart.

« Il n’existe aucun scénario selon lequel ces frais et pénalités arbitraires profiteront aux Canadiens. Au contraire, on notera plutôt un impact négatif sur la sécurité alimentaire du Canada », indiquent les transformateurs et agriculteurs. Le secteur de la transformation emploie 300 000 personnes au pays.

Dans la déclaration commune, on rappelle que le contexte est déjà difficile en raison de la COVID-19 qui a fait perdre aux transformateurs d’importants revenus (fermeture des restaurants, des hôtels) au même moment où leurs frais d’exploitation bondissaient (pour respecter les nouvelles normes sanitaires).

« Les gouvernements se doivent de tenir compte des leçons apprises suite à l’expérience réussie du Royaume-Uni en matière de rééquilibrage des forces concurrentielles dans le secteur alimentaire », concluent les signataires.

Qui sont les sept signataires ?

– Produits alimentaires et de consommation du Canada (PACC) : 100 entreprises dont Lassonde, Campbell’s, Cascades, Catelli, Dare, Hershey’s, KraftHeinz et McCain

– Aliments et boisson Canada : regroupement de 7 associations provinciales de fabrication d’aliments, dont le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) totalisant 1500 entreprises

– Association canadienne des boissons : 23 entreprises (20 000 emplois) dont Pepsi, Coca-Cola, Red Bull, Breuvages Gaspé, Alex Coulombe

– Association des transformateurs laitiers du Canada : 13 entreprises (24 000 emplois) dont Saputo, Danone, Agropur et Fromagerie Boivin

– Association canadienne de la boulangerie : représente 50 % de l’industrie de la boulangerie (fabricant et détaillants) dont Grupo Bimbo (POM, Villaggio) et Le Petit Breton

– Fédération canadienne de l’agriculture : 200 000 familles agricoles

– Conseil canadien de l’horticulture : 14 237 exploitations agricoles