Haine et racisme: les plateformes forcées de sévir

(San Francisco) Twitch et Reddit prennent des mesures contre des comptes pro-Trump, YouTube supprime des chaînes suprémacistes et la liste des marques qui boycottent les réseaux sociaux à cause des contenus « haineux » s’allonge : sous pression, les plateformes doivent appliquer leurs propres règles plus strictement qu’avant.