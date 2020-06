Les employeurs champions de la conciliation travail-famille pourront se voir récompensés d’un sceau d’excellence. Le gouvernement du Québec a annoncé ce lundi un appui financier de 600 000 $ au Programme de reconnaissance conciliation famille-travail, mis en œuvre par le Réseau pour un Québec Famille (RPQF).

Isabelle Dubé

La Presse

Le sceau Concilivi permettra aux entreprises de se distinguer en matière de conciliation travail-famille au moment où les travailleurs québécois n’ont jamais eu autant besoin de souplesse à cause de la crise de la COVID-19.

« Dans la situation que nous vivons présentement, nous posons un geste supplémentaire pour mieux soutenir les parents et les employeurs », a déclaré le ministre de la Famille Mathieu Lacombe.

Selon un sondage Léger réalisé entre 7 et le 22 mai 2020 auprès de 3006 travailleurs québécois parents ou proches aidants âgés de 18 ans et plus, 53 % des répondants se disent prêts à changer d’emploi si on leur offre de meilleures conditions de conciliation travail-famille tandis que 39 % d’entre eux croient qu’ils auront besoin d’accommodements plus fréquents.

Le sondage révèle également que les employeurs à l’écoute des besoins des employés auront des équipes plus motivées. La majorité des répondants, soit 87 % affirme que l’impact sera important sur leur satisfaction au travail, 85 % sur leur motivation, 83 % sur leur perception générale de leur employeur et 80 % sur leur propension à rester plus longtemps à son emploi.

Pour que la conciliation travail-famille soit un succès au sein des organisations et des entreprises, les mesures offertes doivent être formalisées, c’est-à-dire clairement définies, écrites et diffusées à tout le personnel d’une organisation ou d’une entreprise jugent 79 % des travailleurs.

Le gouvernement Legault a aussi annoncé, lundi, qu’une aide financière de 300 000 $ sera accordée à la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF) dans le cadre de son projet ConciliACTION, qui vise à outiller les parents pour qu’ils profitent davantage des mesures de conciliation famille-travail-études proposées par leur employeur ou leur établissement d’enseignement.