Après avoir perdu 100 millions de dollars en retombées économiques avec 41 annulations d’événements d’affaires, le Palais des congrès de Montréal se prépare à l’après COVID-19 et poursuit les transformations déjà amorcées avant la crise. Son tout premier événement hybride sera d’ailleurs lancé les 26 et 27 août.

Isabelle Dubé

La Presse

Le Palais des congrès de Montréal mise sur de rigoureuses mesures sanitaires et des événements hybrides pour ramener les clients derrière ses célèbres fenêtres colorées. Les congressistes et conférenciers pourront donc participer en toute sécurité physiquement ou virtuellement à des rassemblements. Le concept d’événements hybrides comportera des éléments interactifs, car on veut encourager le dialogue plutôt que le monologue, et surtout un soutien technique efficace.

« On veut rendre ça extrêmement accessible et le plus abordable possible pour les clients », a expliqué Robert Mercure, PGD du Palais des congrès de Montréal lors d’un webinaire organisé, mercredi, par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Les mesures sanitaires se devaient aussi de rassurer les clients, a affirmé Robert Mercure. Les coûts élevés supplémentaires seront absorbés par la société d’État.

« C’est une question de confiance pour encourager les clients à confirmer et signer », a précisé le PDG.

Au cours du webinaire, le Palais des congrès de Montréal s’est félicité d’avoir réussi à sauver 13 congrès, qui ont été reportés au cours des quatre prochaines années. Comme les congrès sont planifiés 10 ans à l’avance, l’équipe des ventes en télétravail en a profité pour trouver de nouvelles occasions d’affaires et attirer 16 nouveaux événements avec un potentiel de 22 millions de dollars.

« On a vite compris que ça allait être long et que le retour serait d’abord du côté du marché domestique, du marché des congrès québécois, des réunions et des conférences québécoises, un peu d’exposition », a expliqué Luc Charbonneau, directeur du développement des affaires et des alliances stratégiques au Palais des congrès de Montréal.