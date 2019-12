La Fromagerie Perron réplique aux produits européens

Avec l’arrivée massive de fromages européens dans les comptoirs des supermarchés et des boutiques spécialisées, la Fromagerie Perron a décidé de défier la concurrence et de passer à l’offensive en lançant cette semaine une nouvelle gamme de cheddars millésimés, vieillis six ans. Selon l’entreprise, il s’agirait d’une première au pays.