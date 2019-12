Enquête La Presse

Enquête La Presse et le Toronto Star: la société distincte de la faillite

Les cas de troisième, quatrième et cinquième faillite ont augmenté de 44 % au Québec depuis 2011. Une réalité mise au jour par une enquête de La Presse et du Toronto Star et qui était jusqu’ici inconnue au sein même de son industrie. Est-il trop facile de passer à travers les mailles du filet ?