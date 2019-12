La coopérative a expliqué avoir « entamé des vérifications internes concernant la fuite de renseignements personnels », qui avait été dévoilée en juin, ce qui a mené aux départs de MM. Berthiaume et Habib.

(Montréal) Le vol de données massif ayant touché les 4,2 millions de membres particuliers du Mouvement Desjardins a des répercussions à l’interne, puisque la coopérative remanie sa haute direction en montrant la porte au numéro deux du groupe ainsi qu’au responsable des technologies de l’information.

Ainsi, Denis Berthiaume, qui était premier vice-président exécutif et chef de l’exploitation du Mouvement Desjardins depuis juin 2016, et Chadi Habib, premier vice-président des technologies de l’information, ne sont plus avec le groupe financier coopératif.

Ces changements ont d’abord été annoncés mardi aux employés par le président et chef de la direction de Desjardins, Guy Cormier, au cours d’une conférence téléphonique avant d’être confirmés par voie de communiqué.

« La confiance que j’accorde aux membres de mon comité de direction est essentielle, a-t-il fait valoir. Les événements des derniers mois m’amènent à la conclusion qu’il faut apporter des changements dans la composition de la haute direction. »

Ce sont des « vérifications internes » entourant la fuite de renseignements personnels dévoilée en juin dernier qui ont pavé la voie aux départs de MM. Berthiaume et Habib. Une porte-parole de Desjardins, Chantal Corbeil, n’a pas voulu fournir plus de détails.

Au cours de la conférence téléphonique avec les employés, M. Cormier n’a pas offert plus de détails, se limitant à expliquer que les changements permettraient d’assurer davantage de sécurité à l’interne ainsi qu’à l’externe.

Ce remaniement survient alors que le président de Desjardins a signifié son intention de solliciter un deuxième mandat de quatre ans à la tête de la coopérative. La période de mise en candidature se termine le 13 décembre.

Parallèlement au remaniement, le groupe financier coopératif a également annoncé son intention de mettre sur pied un « bureau de la sécurité » visant à coordonner les différentes initiatives en matière de sécurité et de protection des données.

M. Berthiaume a passé plus de 18 ans chez Desjardins alors que M. Habib était arrivé en 2011.

Ceux-ci avaient été nommés au comité de haute direction en juin 2016 par M. Cormier, qui avait décidé de brasser les cartes au sein de la haute direction peu de temps avoir pris le relais de Monique Leroux à la présidence.

M. Berthiaume sera remplacé par Réal Bellemare, qui occupait le poste de premier vice-président exécutif aux finances, trésorerie, administration et chef de la direction financière. Celui-ci assumera également, de façon intérimaire, les fonctions de M. Habib.