Huawei: Meng Wanzhou dit qu’elle n’a plus peur de l’inconnu

(Vancouver) Meng Wanzhou, dirigeante de Huawei Technologies, a déclaré qu’elle se sentait impuissante, tourmentée et tiraillée depuis son arrestation au Canada il y a un an, mais elle ne craint plus l’inconnu.

La Presse canadienne

Dans un article publié sur le site web de la société de télécommunications chinoise, Mme Meng a confié qu’elle avait passé le temps sous caution dans une maison confortable de Vancouver, lisant des livres, discutant avec des collègues et s’adonnant à la peinture à l’huile.

Les autorités canadiennes ont placé Mme Meng en détention à la demande des États-Unis, qui l’accusent de violation des sanctions imposées à l’Iran. Son dossier d’extradition est maintenant devant un tribunal de la Colombie-Britannique.

Peu de temps après l’arrestation de Mme Meng, Pékin a arrêté deux Canadiens, l’entrepreneur Michael Spavor et l’ancien diplomate Michael Kovrig, les accusant de menacer la sécurité nationale de la Chine.

Des responsables canadiens ont rencontré MM. Kovrig et Spavor à plusieurs reprises, mais les deux hommes n’ont pas obtenu le droit d’appeler un avocat et leur famille pendant leur détention.

Une source au courant des conditions de détention de M. Kovrig, mais non autorisée à parler en public, a déclaré à La Presse canadienne, l’année dernière, qu’il était interrogé trois fois par jour et gardé dans une pièce avec les lumières allumées en permanence.