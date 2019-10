L’assureur vie Great West Life construit deux tours, abritant 820 logements locatifs au total, voisines du siège social de SNC-Lavalin, sur le boulevard René-Lévesque Ouest, et de l’église du Gesù, à Montréal.

André Dubuc

La Presse

La première flèche, dont la construction débutera prochainement, aura 36 étages. La seconde, à venir en 2025, compte pour le moment 45 étages.

Il s’agit de la plus récente inscription sur la liste des gratte-ciel résidentiels au centre-ville, qui ne cesse de s’allonger.

Dans le lot, on trouve notamment les Tours des Canadiens 1, 2 et 3, L’Avenue, qui est en fait un projet mixte, bureau, commercial et résidentiel, le Maestria, le 1, Square Philips et maintenant les deux tours de Conseillers immobiliers GWL. Certains ont plus de 50 étages, ce qui ne s’était jamais vu à Montréal pour des immeubles à vocation résidentielle.

On se souvient que GWL a acheté le siège social de SNC-Lavalin et le terrain adjacent en juin 2017 pour 170 millions.

Il s’agit d’une première construction pour GWL à Montréal, dit Pascale Roy, vice-présidente, Gestion d’actifs, chez Conseillers immobiliers GWL, dans un entretien. « On planche sur les esquisses depuis près de deux ans », précise celle qui a préféré ne pas donner de détails sur l’ampleur de l’investissement.

La première phase consiste à construire le podium de la propriété et la première tour de 36 étages, plus au nord. Celle-ci comptera 390 logements d’une superficie moyenne de 650 pi2. La livraison est prévue à la mi-2022. Le niveau des loyers reste inconnu pour le moment.

Vivre au cœur de l'action

Le promoteur cible le marché des étudiants et celui des personnes de 55 ans et plus désirant vivre au cœur de l’action. Il y aura surtout des appartements d’une chambre, d’autres de deux chambres et très peu de trois chambres, précise Mme Roy. L’ensemble offrira des services : piscine, gym, terrasse extérieure et aire d’exercice pour chiens.

La conception revient à IBI Group, en collaboration avec NEUF architect(e)s. Le projet cherche une certification LEED.

PHOTO FOURNIE PAR CONSEILLERS IMMOBILIERS GWL La première phase consiste à construire le podium de la propriété et la première tour de 36 étages, plus au nord. Celle-ci comptera 390 logements d’une superficie moyenne de 650 pi2. La livraison est prévue à la mi-2022.

Le projet se fait de plein droit, en conformité avec le zonage existant. Le promoteur évite donc de payer une redevance servant à financer le logement social et abordable, ainsi que le prévoit le règlement en vigueur. Il doit toutefois payer des frais de parc. Situé à plus de 500 mètres de la future station McGill du Réseau express métropolitain, GWL est exempté des redevances sur le REM.

Dans un communiqué, GWL s’engage à reconstruire le mur de pierres qui constituait les fondations de l’ancien collège Sainte-Marie et à restaurer les entrées et ouvertures de fenêtres originales pour commémoration.