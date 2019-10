Faut-il construire un stade de baseball ou des logements sociaux au bassin Peel ? Le milieu des affaires appuie le projet du groupe de Stephen Bronfman, mais plusieurs organismes du quartier s’y opposent. Débat à prévoir ce soir, alors que le groupe de M. Bronfman expliquera son projet de stade dans le cadre des consultations publiques organisées par la Ville de Montréal sur l’avenir du quartier.

Vincent Brousseau-Pouliot et André Dubuc

La Presse

Pour

Un « vaste éventail de retombées », dit la Chambre de commerce

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain appuie le projet du groupe de Stephen Bronfman, qu’elle qualifie de « projet structurant ». Dans son mémoire, la Chambre de commerce écrit qu’une équipe du baseball majeur « vient avec un vaste éventail de retombées. Un écosystème entier d’entreprises de services et de divertissements – restaurants, bars, magasins, etc. – voit alors le jour. Le nouveau flux de personnes amène des besoins en termes d’espaces de vie à plus long terme. En bref, le secteur devient une destination et un lieu de vie en soi ». Selon la Chambre de commerce, il est important de réfléchir au développement du quartier en tenant compte du fait qu’un stade de baseball doit être accessible en transports en commun (par exemple par une station du REM) et que tout projet de développement (incluant un stade) doit être complémentaire à « l’offre commerciale existante ».

Un « grand moment », selon Tourisme Montréal

L’organisme touristique montréalais pense que le retour du baseball – les Expos ont déménagé à Washington en 2004 – serait « un grand moment pour les amateurs » de sport à Montréal et en Amérique du Nord. Tourisme Montréal fait valoir (sans toutefois le chiffrer) qu’une équipe de baseball « ajouterait à l’attractivité estivale de [la] ville » en matière touristique, particulièrement auprès des touristes des régions du Québec, de l’Ontario et des États américains du Vermont et de New York.

Cycle Capital Management

« D’abord, j’aime le baseball », dit Andrée-Lise Méthot. Mais si elle appuie le projet de stade, c’est surtout parce que son entreprise qui investit dans les entreprises vertes, Cycle Capital Management, veut ériger un centre névralgique des technologies propres au bassin Peel. « Ce qui me réjouit le plus, c’est que M. Bronfman se propose de bâtir un stade vert, dit-elle. De grandes infrastructures vertes, il n’y en a pas tant que ça. Si on est capable d’amener de l’intelligence cleantech dans le stade, je vais être une fan comblée d’aller au baseball et de m’asseoir dans un stade vert, relié, en plus, à un système de transports en commun [électrique]. »

Le groupe de Stephen Bronfman dévoilera son mémoire ce soir.

Contre

« Un peu indécent », dit la Clinique communautaire

Construire un stade de baseball sur un terrain public ? « Ce serait un peu indécent de faire ça, alors que de moins en moins de terrains sont disponibles pour faire du logement social et que les besoins sont criants [en logement social]. C’est la responsabilité de nos gouvernements », dit Julie Langlois, organisatrice communautaire à la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles, un organisme de santé (similaire à un CLSC) géré par des citoyens. En plus de logements sociaux, la Clinique communautaire estime que le terrain du gouvernement fédéral devrait abriter des infrastructures « qui correspondent aux besoins de la population », comme une école secondaire, une maison de la culture et un terrain multisport.

Pas de développement privé sur un terrain public

Le Carrefour d’éducation populaire de Pointe-Saint-Charles ne veut pas que la Ville de Montréal autorise des projets privés (comme un stade de baseball) sur un terrain public comme celui du gouvernement fédéral au bassin Peel. « Les terrains publics doivent répondre aux besoins de la population. Le gouvernement fédéral a une stratégie nationale du logement de 55 milliards sur 10 ans, et à Montréal, ce terrain du gouvernement fédéral est l’un des seuls publics à Montréal pour faire du logement social. Pour nous, c’est une question de volonté politique », dit Nicolas Delisle-L’Heureux, coordonnateur au Carrefour d’éducation populaire de Pointe-Saint-Charles, un organisme qui, après consultation auprès des citoyens, propose plutôt de construire des logements sociaux, des écoles et des terrains de sport sur le terrain du gouvernement fédéral.

Peut-être

Qu’en pense Phyllis Lambert ?

Plusieurs citoyens donneront leur avis lors des consultations publiques au cours des prochains jours, mais une intervenante retiendra particulièrement l’attention : Phyllis Lambert. Cette Montréalaise de 92 ans a consacré sa vie à l’architecture et à l’urbanisme, a fondé le Centre canadien d’architecture, a construit le célèbre Seagram Building à New York avec le mythique architecte Mies van der Rohe. Et Phyllis Lambert est aussi membre de la famille Bronfman : c’est la tante de Stephen Bronfman. Pour le quartier du bassin Peel, Phyllis Lambert propose un projet d’écoquartier des artisans et des métiers. Son projet n’exclut pas nécessairement un stade de baseball, mais celui-ci devra s’arrimer aux besoins du quartier, être rendu accessible à la communauté et fournir des services à la communauté.

Et l’environnement ?

Le groupe de Stephen Bronfman envisage de présenter un projet de stade de baseball vert et respectueux de l’environnement. Est-ce possible ? « Ça va être au promoteur du projet d’en faire la preuve », dit Charles Bergeron, responsable des dossiers de développement urbain durable au Conseil régional de l’environnement de Montréal (CREM), un organisme indépendant. Pour l’instant, le CREM dit ne pas avoir assez d’informations pour se prononcer. « On en connaît très peu de choses, dit M. Bergeron. Ils ont une preuve à faire. Ce qui est important pour l’ensemble du secteur, c’est qu’il y ait une vision d’ensemble pour l’aménagement qui va permettre un bon maillage des différents projets. En ce moment, chacun mène son projet de son côté [dans le quartier]. Un stade, c’est une grosse construction. Ce serait un important générateur de déplacements. Est-on équipé pour prendre ces importants déplacements-là ? »

Le projet de stade

– Un stade de baseball d’environ 30 000 sièges au bassin Peel si Montréal obtient une équipe du baseball majeur. Le coût du stade serait d’environ 426 millions en dollars de 2015 (458 millions en 2019).

– Le groupe mené par l’homme d’affaires Stephen Bronfman discute actuellement avec le propriétaire des Rays de Tampa de l’idée d’avoir une équipe partagée entre Tampa Bay (printemps et automne) et Montréal (été).

– Le groupe de M. Bronfman ne veut pas demander de fonds publics à la Ville de Montréal pour la construction du stade, mais il pourrait demander des changements de zonage qui lui permettraient de construire plus de condos, de locaux commerciaux et de bureaux dans le quartier à proximité du stade.

Qui décide pour le terrain ?

Le groupe de Stephen Bronfman convoite un terrain de 900 000 pieds carrés appartenant au gouvernement fédéral au bassin Peel. Ottawa en est propriétaire, mais la Ville de Montréal a inscrit un droit de premier refus sur le terrain en cas de vente. En clair, la Ville de Montréal doit autoriser le projet sur ce terrain, sinon elle peut le bloquer en l’achetant. Montréal et Ottawa doivent donc s’entendre au sujet de l’avenir de ce terrain. Combien vaut-il ? L’évaluation municipale est de 6 millions de dollars, mais la valeur réelle du terrain varie plutôt entre 50 millions et 150 millions selon les changements de zonage autorisés. La Ville de Montréal organise au cours des prochains jours une consultation publique pour l’aider à prendre sa décision sur l’avenir du quartier du bassin Peel (quartier Bridge-Bonaventure).

Un pôle d’emplois spécialisés

Parallèlement au projet de stade, Cycle Capital Management va détailler demain un projet de pôle d’emplois spécialisés dans les technologies propres. Andrée-Lise Méthot s’est entretenue avec La Presse pour exposer les grandes lignes de son projet, qui s’inspirerait des projets MaRS, de Toronto, Greentown Labs, de Boston, ou encore L.A. Cleantech Incubator, à Los Angeles.