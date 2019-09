Martha Stewart travaille avec Canopy sur de « très bons projets en ce moment », pour la maison et la nourriture.

(Toronto) Martha Stewart a indiqué que la gamme de produits de cannabidiol qu’elle développe actuellement avec Canopy Growth serait probablement disponible sur le marché au milieu de l’année prochaine.

La Presse canadienne

La gourou américaine de la gastronomie et du style de vie affirmé devant une foule rassemblée pour la conférence Elevate, à Toronto, qu’elle travaillait avec Canopy sur de « très bons projets en ce moment », pour la maison et la nourriture. Si tout était approuvé, ils seraient prêts à la mi-2020.

En février, la reine du foyer avait annoncé faire équipe avec le producteur autorisé de Smiths Falls, en Ontario, dans un rôle consultatif pour développer une ligne de produits contenant du cannabidiol (CBD).

À l’époque, Canopy avait indiqué qu’elle exploiterait l’expertise de Mme Stewart sur les produits de consommation tout en explorant l’utilisation de la CBD et d’autres cannabinoïdes destinés à la fois aux humains et aux animaux domestiques.

Le CBD est le composé non psychoactif qui se trouve dans le cannabis et le chanvre. Même si le cannabis reste illégal au niveau fédéral au sud de la frontière, les États-Unis ont légalisé la culture du chanvre à la fin de l’année dernière.

Mme Stewart a également affirmé mardi, lors d’une discussion sur scène avec le chef de la direction de Canopy, Mark Zekulin, qu’elle espérait que le cannabis soit éventuellement légalisé aux États-Unis.