La nouvelle division Investissement Québec International (IQ International) sera dirigée par Hubert Bolduc, actuel PDG de Montréal International.

André Dubuc

La Presse

Cette nouvelle entité découle du projet loi 27, en cours d’adoption au Parlement, qui redéfinit le rôle d’Investissement Québec dans le sens des volontés du ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon.

Dans ses nouvelles fonctions, M. Bolduc, 47 ans, deviendra le coordonnateur en chef des efforts de démarchage à l’international de l’ensemble des acteurs économiques régionaux, comme Montréal et Québec International et des ministères. Il sera à la tête d’une équipe de 150 personnes.

« C’est un défi emballant, dit M. Bolduc, dans un entretien. C’est un défi qui est la suite logique de mon parcours des dernières années, d’abord chez Investissement Québec et ensuite ici chez à Montréal International pendant quatre ans, où on a eu de beaux résultats. Là, c’est la même chose, mais au niveau québécois et avec en plus la responsabilité, sous réserve de l’acceptation du projet de loi, de l’immense défi de l’exportation. »

IQ International aura en effet le mandat de faire mousser les exportations québécoises en assurant la cohésion des efforts déployés à l’étranger par le ministère de l’Économie et par les délégations du ministère des Relations internationales.

M. Bolduc dirige Montréal International depuis 1996. Son règne a coïncidé avec une montée de l’investissement direct étranger (IDE) dans la métropole, passant de 1 milliard par an, à son arrivée, à 2,5 milliards en 2018. En parallèle, l’effectif de son organisation est passé de 50 à 84 personnes au cours de son mandat.

Auparavant, Hubert Bolduc a travaillé à Investissement Québec (IQ) de 2014 à 2016, où il était en charge du bureau du Benelux (Belgique — Pays-Bas — Luxembourg). Il a œuvré au comité exécutif à Québec de 2012 à 2014, sous le gouvernement péquiste de Pauline Marois. Auparavant, il a travaillé huit ans pour la société Cascades.

Le nouveau patron de IQI est titulaire d’un MBA de HEC Montréal. Originaire de Montréal, il a aussi décroché une maîtrise en communications en Écosse et un bac en sciences politiques à l’Université du Québec à Montréal.

« L’arrivée d’Hubert Bolduc au sein d’IQ International va grandement contribuer à mobiliser encore davantage nos équipes de démarcheurs, a souligné par voie de communiqué Guy LeBlanc, grand patron chez Investissement Québec.

« Notre gouvernement souhaite être plus efficace et agressif dans la prospection d’investissements étrangers, auprès des grandes entreprises, dans les sièges sociaux et avec les meilleurs consultants. L’expérience et l’expertise d’Hubert, acquises tant dans le secteur privé que dans le secteur public, faisaient de lui le meilleur candidat à qui confier ces nouvelles responsabilités stratégiques pour notre gouvernement », a déclaré Pierre Fitzgibbon, dans le même communiqué.