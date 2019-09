PHOTO JONATHAN HAYWARD, LA PRESSE CANADIENNE

La hausse observée par Statistique Canada dans le cadre de la publication de l’Indice des prix à la consommation s’observe entre les mois d’août 2019 et août 2018. Les tarifs avaient progressé de 4,6 % d’un mois de juillet à l’autre et ont augmenté de 3,2 % entre juillet et août.