 Billets d'avion achetés en ligne: mauvaise surprise pour un couple de voyageurs 

Raphael Pirro

Un couple a eu maille à partir avec un site de vente de billets d'avion. Evelyne Sorel et Dominic Martin voulaient acheter des billets d'avion pas trop chers pour partir en Guadeloupe au mois de février prochain avec leurs deux enfants, pour leur premier gros voyage en famille.

L'expérience d'achat avec l'entreprise britannique TravelJunction s'est avérée une mauvaise surprise, comme pour bien d'autres Québécois. Voici une mésaventure illustrant certaines zones grises dans l'industrie du voyage. Comme bon nombre de voyageurs, ils lancent leur recherche en googlant « billets Montreal-Guadeloupe ». La première suggestion, tout en haut de la page, indique TravelJunction. Ils cliquent et reluquent quatre billets d'Air Canada. Le prix est avantageux. Mme Sorel appelle Air Canada pour s'enquérir de la politique de bagages et s'assurer que TravelJunction est un partenaire fiable. On lui confirme que oui. Ils achètent les billets sur-le-champ. Quelques heures passent, et ils reçoivent un appel. TravelJunction leur annonce qu'il faudra payer 586 $ de plus sur leur transaction de 2240,04 $. Le motif : il ne reste que deux sièges au prix indiqué, et les quatre billets passent alors à une tranche de prix supérieure. Le couple refuse d'obtempérer, et l'entreprise rappelle... 25 fois... en 24 heures. « On était en train de devenir fous », raconte Evelyne Sorel. Désorientée, elle appelle Visa, qui gèle la carte, sans annuler la transaction. Elle raconte sa mésaventure au service à la clientèle d'Air Canada, et l'agente lui dit qu'« elle n'est pas la première à se plaindre » de TravelJunction. Les chiffres de l'Office de protection du consommateur (OPC) appuient cette affirmation. Depuis deux ans, 32 plaintes ont été déposées à l'OPC au sujet de TravelJunction : 14 pour « livraison, non-conformité d'un bien ou d'un service ou qualité du service à la cliente », 13 pour « pratique trompeuse ou déloyale », et 5 pour d'autres raisons. Les logements à Pointe-à-Pitre étaient déjà loués, et la famille se retrouvait sans suffisamment de fonds pour acheter quatre autres billets. Comment le couple en est-il arrivé là ? Explication TravelJunction exploite ce qu'on appelle dans le jargon du métier un site « agrégateur » : en utilisant des logiciels spécialisés, ces sites tentent de dénicher les plus bas prix possible avec des algorithmes ultrasophistiqués. De Londres, Frank Ralston, chef d'équipe chez TravelJunction, explique qu'une fois la réservation reçue, les algorithmes de TravelJunction vérifient automatiquement auprès du système de la ligne aérienne, Air Canada dans ce cas-ci, pour voir s'il y a effectivement assez de place à bord du vol pour confirmer les sièges des clients. « Lorsque quelqu'un fait une réservation sur l'internet, plusieurs personnes peuvent faire la même réservation en même temps », dit-il. Seuls certains peuvent remporter cette course aux bas prix. Comme l'explique André Desmarais, président de la section Québec de l'Association canadienne des agences de voyages (ACTA) et propriétaire de l'Agence Aérovoyage, les prix montent rapidement à mesure que se remplit l'avion.

« En classe économique, il y a environ 20 classes de services. Disons que les 20 premiers billets sont vendus à 500 $. Une fois qu'ils sont épuisés, on tombe dans une autre classe, et les billets sont rendus à 550 $. Après, ça monte encore, et ainsi de suite. Les derniers vont payer presque plus cher que ceux en classe affaires. » – André Desmarais, de l'Agence Aérovoyage