 Transport aérien: nouvelles compensations pour les voyageurs 

« Est-ce que ça va être une grande transformation ? Je ne penserais pas, affirme M. Blain au cours d'une rencontre avec La Presse. De toute façon, dans les cas de surréservation, les lignes aériennes étaient tout de même tenues d'offrir des compensations. Sauf que, encore une fois, il n'y avait pas d'uniformité là-dedans. On s'inventait différentes compensations, et ça variait d'une ligne aérienne à l'autre. [Maintenant] le dossier est clair. Il n'y aura plus de justification. »

Dorénavant, les transporteurs seront tenus de verser des indemnités en cas de perturbation de vol ou de survente, par exemple, en respectant les montants fixés par l'OTC. Dans le cas de retard sur l'aire de trafic, lorsque les passagers sont à l'intérieur de l'appareil, un passager pourrait recevoir jusqu'à 1000 $ en compensation. Et la compagnie aérienne, après un retard de trois heures, devra retourner à la porte d'embarquement pour permettre aux gens de sortir. Rappelons qu'à l'été 2017, les passagers de deux avions d'Air Transat à destination de Montréal étaient demeurés pendant six heures dans un appareil cloué au sol de l'aéroport d'Ottawa. Plusieurs voyageurs avaient dénoncé le fait que les portes étaient demeurées fermées et que l'électricité était venue à manquer. L'un des passagers avait même appelé le 911 pour pouvoir sortir de l'aéronef. Un an plus tard, l'OTC avait déterminé que Transat devait indemniser les voyageurs lésés.

Des transporteurs mécontents

Par ailleurs, ces nouvelles règles ne font pas l'affaire de certains transporteurs, qui ont demandé à la Cour d'appel fédérale de les annuler. L'obligation d'indemniser les passagers contrevient, selon eux, aux normes internationales.

Interrogée sur l'entrée en vigueur de ces nouvelles normes, la porte-parole d'Air Canada, Isabelle Arthur, a toutefois indiqué par courriel que la société avait l'intention de respecter le Règlement. « Nous finalisons les derniers détails et prévoyons être conformes lors de son entrée en vigueur », a-t-elle écrit.

Même son de cloche du côté d'Air Transat. « Transat est satisfaite de l'approche équilibrée préconisée par le gouvernement, qui établit des règles claires pour la protection des passagers aériens, tout en donnant aux compagnies aériennes le temps nécessaire de s'adapter », a également répondu par courriel la porte-parole, Marie-Annick Lalande.