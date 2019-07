 Hydro-Québec inaugure un nouveau centre névralgique 

Avec 420 km de lignes entre le Saguenay-Lac-Saint-Jean, et Pointe-aux-Trembles, dans l'est de Montréal, le projet Chamouchouane-Bout-de-l'Île est l'aboutissement de cinq années de préparation et de quatre années de travail de chantier.

Raphael Pirro

La Presse La Presse Sous la pluie, hier, Hydro-Québec a inauguré à Montréal le plus grand projet de transport d'électricité dans l'axe nord-sud depuis un quart de siècle. Avec 420 km de lignes entre La Doré, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et Pointe-aux-Trembles, dans l'est de Montréal, le projet Chamouchouane-Bout-de-l'Île est l'aboutissement de cinq années de préparation et de quatre années de travail de chantier.

On a rayé 2600 hectares de forêt pour faire place à 1000 pylônes de plus qui jalonnent aujourd'hui le territoire québécois, en passant par la Mauricie, Lanaudière et les Laurentides. Pas moins de 35 000 tonnes d'acier ont été nécessaires à l'ensemble des constructions, dont 85 % d'acier québécois. Le projet aura coûté près de 1,3 milliard de dollars, dont 1,1 milliard qui a été investi en expertise et en achats de biens et de matériaux dans la province. Chose rare au Québec, les coûts se sont avérés moindres que prévu dans le plan initial, « quelque part entre 25 et 100 millions de dollars » de moins, a estimé le PDG d'Hydro-Québec, Éric Martel, en conférence de presse.

Agrandir Éric Martel, PDG d'Hydro-Québec, a inauguré hier, à Montréal, le plus grand projet de transport d'électricité dans l'axe nord-sud depuis un quart de siècle. PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE

Le coeur du projet est le nouveau poste Judith-Jasmin à Terrebonne, nommé en l'honneur de l'illustre journaliste québécoise, native du coin. Ce poste représente désormais un noeud névralgique du réseau : c'est par là que transitera une partie de l'électricité venue du nord et qui permettra de mieux desservir les régions urbaines du sud du Québec, où les besoins se font croissants. Le projet permettra aussi de réduire de l'équivalent de « 6,4 millions de dollars par année » les pertes d'électricité, toujours selon M. Martel.

« Ce projet est la solution la plus économique pour désengorger le réseau, augmenter sa fiabilité et pour assurer sa robustesse de façon optimale. » - Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles