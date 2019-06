 Une maîtrise en entrepreneuriat, à l'initiative de Pierre Lassonde à l'Université de l'Utah 

L'entrepreneuriat a la cote dans les universités, à Montréal comme ailleurs en Amérique du Nord. L'institut du mécène Pierre Lassonde, à qui on doit la résidence pour étudiants entrepreneurs Studios Lassonde, vient de lancer un programme de maîtrise en entrepreneuriat à l'Université de l'Utah, son alma mater. L'initiative fera-t-elle école ?

Le programme intensif de 9 mois, nommé Master of Business Creation (MBC), accueillera ses 20 premiers entrepreneurs-étudiants en septembre. Il s'adresse à l'entrepreneur à la tête d'une jeune pousse qui recherche des outils pour propulser son entreprise à un niveau supérieur.

« C'est un programme unique. On a fait enregistrer le nom dans le monde entier. Alors, on est la seule université qui peut donner un MBC », dit au téléphone Pierre Lassonde, pas peu fier. C'est le premier programme de maîtrise en entrepreneuriat tant aux États-Unis qu'au Canada, selon ce qu'en sait le philanthrope, qui a donné au fil des ans aux universités Western, York, Ryerson, de Toronto et Polytechnique Montréal.

À défaut du nom, un programme de maîtrise en entrepreneuriat a-t-il des chances de traverser la frontière ? « [Cette semaine], je suis à Montréal. Je vais m'asseoir avec le nouveau président de Polytechnique. Est-ce qu'on peut l'importer tel quel ? Je ne pense pas, répond M. Lassonde. Est-ce qu'on peut créer une version canadienne ? Peut-être. »

Pépinière de jeunes pousses

Cofondateur de la société de redevances aurifères Franco-Nevada, M. Lassonde a financé la création de l'Institut Lassonde, dont les origines remontent à 2001. Le Maskoutain d'origine a décroché son MBA à Salt Lake City en 1973.

Depuis la mise sur pied de l'Institut Lassonde, l'École de commerce David Eccles de l'Université de l'Utah s'est hissée parmi les 10 meilleures facultés en entrepreneuriat aux États-Unis, selon les classements de Princeton Review, Bloomberg et U.S. News.

Pépinière de jeunes pousses, la résidence pour étudiants-entrepreneurs Studios Lassonde a contribué à la création de plus de 70 entreprises en trois ans d'existence seulement. En 2017-2018 uniquement, les étudiants de l'Université de l'Utah, provenant de 42 facultés, ont travaillé sur 500 projets d'entreprise. La demande en vue d'occuper l'un des 400 lits des Studios Lassonde a triplé en un an.

La Presse est allée visiter les Studios Lassonde en janvier 2018.

14 heures par jour, 6 jours par semaine

L'idée d'un programme de maîtrise émane d'un lac-à-l'épaule de deux jours auquel participaient M. Lassonde, le doyen de la faculté de commerce, Taylor Randall, le directeur de l'Institut, Troy D'Ambrosio, ainsi que des spécialistes qui ont décrit le profil des entrepreneurs milléniaux. « On a atteint l'objectif de se classer parmi les 10 meilleures universités en entrepreneurship, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait pour être numéro un ? », relate M. Lassonde.

44 000 $US

Coût de ce nouveau programme de maîtrise

Il est entendu que les étudiants recevront une bourse couvrant la moitié, sinon la totalité de leurs droits astronomiques de scolarité. L'Institut Lassonde sur l'entrepreneurship, pour lequel Pierre Lassonde a donné 25 millions US jusqu'à présent, financera en partie les bourses.

Des cours seront donnés par les professeurs de la David Eccles School of Business. Certains crédits seront reconnus au MBA. Autrement, le cursus est taillé sur mesure pour les entrepreneurs.

Toutefois, les étudiants travailleront surtout à l'essor de leur entreprise, comme dans un accélérateur d'entreprises : 14 heures par jour, 6 jours par semaine, lit-on sur le site web du MBC. « Entreprendre est un verbe, fait savoir M. D'Ambrosio, dans un communiqué annonçant la nouvelle maîtrise. On apprend l'entrepreneurship en le pratiquant. » Outre les cours magistraux, des ateliers, conférences, mentorat, locaux et financement sont offerts aux étudiants-entrepreneurs.