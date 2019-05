 Pétrole albertain: les élus québécois «ignorants», selon un maire 

Il ne sert plus à rien de rencontrer ses homologues québécois à la FCM et de tenter de les sensibiliser aux intérêts albertains, puisque la discussion n'a jamais rien donné en 40 ans, depuis le début des années 1980 et la Politique nationale de l'énergie, a-t-il tranché.

« Des bâtons dans les roues »

« En toute franchise, parler avec le Québec ne semble pas fonctionner, a dit M. Clugston dans une entrevue avec La Presse canadienne. Le Québec a mis des bâtons dans les roues de l'Alberta pendant toute ma vie, depuis 51 ans. »

Il a indiqué que les élus ignorants qui colportent des faussetés sur le pétrole albertain étaient les députés de l'Assemblée nationale, le premier ministre François Legault, l'actuelle mairesse de Montréal, Valérie Plante, et son prédécesseur, Denis Coderre « exceptionnellement mal informé ».

Rappelons que le premier ministre François Legault a déjà qualifié de « pétrole sale » les hydrocarbures issus des sables bitumineux de l'Alberta, en plus de dire non en avril à un nouveau pipeline provenant de l'Alberta, faute d'« acceptabilité sociale ».

Selon M. Clugston, les élus québécois ne comprennent pas que les pipelines sont plus sécuritaires que le recours au transport ferroviaire ou aux pétroliers provenant d'outre-mer.

« S'ils veulent réduire les émissions (de gaz à effet de serre), qu'ils agissent sur la demande (pas sur l'offre). »

À l'opposé, « la majorité des Québécois a bien compris », ils préfèrent être approvisionnés en pétrole albertain plutôt que d'être alimentés par l'Arabie saoudite, a-t-il argué en évoquant un sondage.

Péréquation

Le maire de Medicine Hat est particulièrement irrité par le fait que le Québec, tout en disant non aux projets de pipeline sur son territoire, accepte néanmoins volontiers les versements fédéraux issus des provinces qui contribuent à la péréquation, dont l'Alberta et la Saskatchewan.

« C'est en quelque sorte une grande ironie, s'est-il offusqué. C'est très frustrant. »

Il a assuré que 97 % des citoyens qui s'étaient exprimés sur sa page Facebook étaient favorables à sa position, tandis que les 3 % d'opposants étaient des « socialistes issus du Nouveau Parti démocratique et des Québécois venus pourtant travailler dans l'industrie en Alberta, mais restés attachés à la Belle Province », a-t-il dit.

M. Clugston aurait bien aimé que d'autres municipalités emboîtent le pas et adhèrent à son mouvement, et cette option a été discutée à l'association albertaine des municipalités, mais toutes ont plutôt décidé d'aller au congrès de la FCM.

D'ailleurs, des délégués seront dépêchés pour représenter la Municipalité régionale de Wood Buffalo (Alberta), qui comprend la ville de Fort McMurray, la capitale des sables bitumineux.

Le maire de Wood Buffalo, Don Scott, a dit à La Presse canadienne qu'il avait même réservé pour le congrès une « suite d'accueil » ouverte à tous, pour discuter avec des élus du Québec et de partout.

Le congrès de la FCM se déroulera au palais des congrès de Québec jusqu'à dimanche. Le premier ministre Justin Trudeau s'adressera aux élus de la FCM vendredi matin.

La FCM comprend plus de 2000 municipalités membres au pays. Pas moins de 2000 délégués sont attendus au congrès.