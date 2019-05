 C2 Montréal: l'avenir, l'argent et la diversité 

Et les raisons de s'abonner, de payer pour un média, ne sont pas toujours compliquées. Le New York Times cartonne avec ses recettes et ses mots croisés et sudokus... « Et il y a un avantage pour les marques déjà établies », ajoute-t-il.

« Les gens savent que l'expertise et le jugement humains demeurent non remplaçables par des algorithmes », explique-t-il. Et on en a besoin si on veut comprendre le monde.

Donc, évidemment, le conférencier Tom Standage, éditeur adjoint de la revue hebdomadaire britannique The Economist, y a réfléchi. Et avait un point de vue quand je l'ai eu en entrevue.

Et apparemment, les internautes avaient envie de lire sur tout ça ! Appuyé par pas mal de publicité sous forme notamment de contenus de marque, Refinery29 affirme qu'il rejoint aujourd'hui plus de 425 millions de personnes, avec ses éditions un peu partout dans le monde - il y a une version allemande, une version britannique. Il y a même maintenant un bureau à Toronto, parce que Refinery29 organise des conférences, des événements. Son contenu prend aussi la forme d'expériences.

« C'est notre façon de remettre en question le statu quo », explique-t-elle. Et à travers des sujets pas mal toujours traités banalement dans les médias dits féminins traditionnels - les cheveux, la peau, le sexe... -, Refinery ouvre la porte à des conversations sur la discrimination, l'identité, l'exclusion... Et maintenant, Refinery29 parle de tout, même de politique, de finances personnelles, et ouvre la porte à toutes les voix, incluant les hors-normes.

Les marques profitent de cette ouverture pour l'expression de ce qu'elles sont. « Et nous, comme publicitaires, on est là pour donner des voix aux marques. »

Depuis qu'elle est arrivée à son poste il y a un an et demi, elle a embauché 100 personnes, explique-t-elle, dont seulement 15 sont des hommes blancs comme dans Mad Men. Tout le reste de l'équipe est totalement diversifié. « Ça change la dynamique de façon tellement saine », affirme la graphiste.

La marque est toute désignée pour embellir les comptes Instagram de sa clientèle. Depuis près de trois ans, The Museum of Ice Cream, né à New York, est aussi beau à goûter qu'à vivre et à regarder. Mais étonnamment, ses fondateurs Maryellis Bunn et Manish Vora ont décidé de plaire à une génération née avec un téléphone dans les mains... sans recourir à leur téléphone ni à leurs réseaux sociaux.

« Instagram n'a été qu'un outil pour nous, confie Manish Vora, en entrevue avec La Presse, en marge de sa participation à l'événement C2 Montréal hier. Il fait partie de la vie sociale de notre clientèle. On ne peut pas ne pas en tenir compte. Mais Instagram n'est pas la raison pour laquelle le musée est populaire. On avait vendu 30 000 billets [de 12 $US à 18 $US] en cinq jours avant même de commencer son aménagement en 2016. »

Depuis, des adresses éphémères et une permanente ont vu le jour à Los Angeles, Miami et San Francisco. « Celle de Los Angeles a affiché complet pendant dix mois, affirme Manish Vora. Une seule personne sur dix réussissait à avoir un billet. »

Les deux fondateurs souhaitaient répandre la « joie » dans un endroit rose bonbon où l'on puisse manger de la crème glacée, vivre de multiples expériences sensorielles et en groupe. Et ce, en laissant de côté son téléphone intelligent.

« La technologie nous isole. Interagir entre citoyens commence à être un sérieux problème dans notre société. Quand le bureau devient le principal endroit où socialiser... C'est grave que les entreprises aient à penser à ça. » - Manish Vora, cofondateur du Museum of Ice Cream

Apprendre à socialiser passerait ainsi notamment par un Musée de la crème glacée ! Quelque chose que tout le monde aime. « Sous une forme ou une autre : quand ce n'est pas la crème glacée, c'est du sorbet ou du yogourt glacé, note Manish Vora. Nos familles étaient surprises qu'on bâtisse quelque chose d'abstrait comme ce musée. Mais j'en fais maintenant une mission. On demande à nos clients de mettre de côté leur appareil, de jouer avec la crème glacée et de parler aux étrangers. C'est prouvé scientifiquement que de telles interactions rendent heureux. »

Depuis 2016, le Musée aurait accueilli 1,5 million de visiteurs. « Et nous avons déboursé zéro dollar en marketing pour le premier million de visiteurs, jure Manish Vora. La solution était simple à nos yeux : la crème glacée peut rassembler les gens. Mais nous ne savions pas dans quoi nous nous lancions ! »

Et encore fallait-il plaire à de jeunes générations, les Z (nés après 2000) et les milléniaux, qui ont le nez collé sur leur téléphone. « Je calcule combien de temps je passe sur mon téléphone et Instagram, et ça m'effraie grandement, et ça devrait effrayer tout le monde », confie le dirigeant de 39 ans qui a autrefois travaillé en finance.

Pour arriver à attirer l'attention d'une jeune clientèle et espérer lui plaire, le Museum of Ice Cream peut compter sur ses jeunes employés, dont 75 % sont nés après l'an 2000. Son dirigeant parle de la nécessité d'engager un dialogue ouvert et d'être transparent. « La génération Z recherche l'authenticité dans les marques, les expériences, entre employés, énumère Manish Vora. C'est la raison pour laquelle les buzz words comme "moments Instagram" et "influenceurs" ne sont pas ce qui motive notre travail. On fait simplement ce qu'on veut. »

Depuis 2016, la direction du Museum of Ice Cream a néanmoins pris le temps d'analyser sa clientèle. « En fait, on ne l'étudie pas, mais on joue avec elle, explique Manish Vora. On est dans la conversation. Nos employés sont des participants actifs dans l'entreprise. La moitié de nos produits émerge de notre siège social et l'autre moitié de nos employés. Notre produit change constamment. On prend le feedback, ce qui fonctionne ou non, chaque jour, et on apporte des changements le lendemain. On ne parle pas à la génération Z, on est la génération Z ! »