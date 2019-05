Leadership: une amie sur notre bureau

L'initiative : l'effet de la plante

Il y a six ans, la direction d'une entreprise de Colombie-Britannique a eu l'idée de déposer des plantes sur les bureaux de sa douzaine d'employés. « C'est la clé de la hausse de 20 % à 40 % de la productivité au bureau », affirme Mike Robinson, président de WeatherSolve Structures (structures pour contrôler la poussière industrielle), qui vante l'idée de son épouse et partenaire d'affaires dans une conférence TED. Cette initiative, qui a coûté quelques centaines de dollars, a été profitable à plusieurs égards. « La créativité a augmenté, les gens sont plus heureux, travaillent plus vite, sont plus efficaces, sont moins bougons et moins fatigués, affirme Mike Robinson. Le lieu de travail est aussi plus relax et plus propre, car nos employés font le ménage sur leur bureau pour laisser de la place à leur plante ! »

Combien sont mortes depuis leur intégration chez WeatherSolve ? « Aucune, jure le président. Quand on les a achetées, on a demandé à chaque employé d'en choisir une... du point de vue de la plante. On a identifié chacune d'elles avec le nom de son propriétaire en indiquant que celui-ci était l'ami de la plante. Ce sont donc des plantes personnelles, des amies, et on prend bien soin de ses amis. »

Source : TED