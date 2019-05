 Fête des Patriotes : ce qui est ouvert et fermé 

Un grand nombre d'établissements commerciaux seront ouverts ce lundi, même si c'est le jour férié de la Journée nationale des Patriotes au Québec et la fête de la Reine dans les autres provinces du Canada.

Au Québec, les centres commerciaux et les pharmacies seront généralement ouverts, à l'instar de plusieurs magasins indépendants et de restaurants. La plupart des succursales de la Société des alcools (SAQ) ouvriront leurs portes comme d'habitude, mais certaines d'entre elles qui sont situées dans des centres commerciaux pourraient être fermées.

Les réseaux de transport public devraient fonctionner selon des horaires modifiés. Quant aux collectes des ordures, elles devraient avoir lieu comme d'habitude.

En revanche, les bureaux de Postes Canada seront fermés et aucune levée ou livraison de courrier ne sera faite. Les banques, les caisses populaires de même que les bureaux du gouvernement du Canada et du Québec et ceux de la plupart des municipalités seront fermés.

Les bibliothèques devraient aussi être fermées.