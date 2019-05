 Jusqu'à 15 millions pour un condo au 1111 Atwater 

Signe des temps, le projet de copropriétés luxueuses 1111 Atwater vend ses plus beaux logements à des prix rarement vus à Montréal, soit 13 et 15 millions de dollars.

« Si, il y a un an, quelqu'un m'avait dit que je refuserais deux offres à 1200 $ le pied carré, je ne l'aurais pas cru, dit Francis Charron, président de Bâtimo, promoteur de la tour de 38 étages. Nous sommes à 2000 $ le pied carré, c'est là que Montréal est rendu. »

Aux étages supérieurs de la tour, on trouvera 22 logements luxueux de copropriété d'une superficie moyenne de 2400 pi2. Le prix moyen s'établit à 1600 $ le pied carré.

Le 1111 Atwater est un projet mixte avec une composante commerciale au rez-de-chaussée et une résidence pour personnes âgées dont l'exploitant sera le FPI canadien Chartwell. Aux étages supérieurs, on trouvera 22 logements luxueux de copropriété d'une superficie moyenne de 2400 pi 2 , conçus par le designer Escobar Design. La superficie des condos va de 1300 à 10 000 pi 2 .

Conçu par le designer Escobar Design, le 1111 Atwater se démarque par ses vues dégagées sur la montagne, le centre-ville et le fleuve, et par ses espaces partagés, au 31e étage, à l'usage exclusif de 22 copropriétaires seulement.

« Notre seul compétiteur [dans notre gamme de prix] est le Four Seasons. Sinon, il n'y a rien qui se compare [à nous] au centre-ville. »

L'acheteur potentiel entrera dans un dôme et verra l'intérieur d'une copropriété modèle, de même que les espaces communs avec une vue de 270 degrés. « Les acheteurs vont prendre connaissance pour la première fois de l'ampleur de leur acquisition. Ils vont la vivre. Ils vont sortir à l'extérieur sur le balcon. Il va venter. Au 31 e étage, il vente. »

Outre son grand luxe, le projet se démarque, d'après lui, par ses vues dégagées sur la montagne, le centre-ville et le fleuve, et par ses espaces partagés hors du commun, au 31 e étage, à l'usage exclusif de 22 copropriétaires seulement.

Ses partenaires dans le 1111 Atwater sont Philip Kerub et Claridge. La construction a commencé en avril. Les travaux dureront 34 mois, pour une livraison au début de l'année 2022.

Objectif : 3000 logements par an

M. Charron s'est associé avec Marc Dubuc (aucun lien de parenté avec l'auteur) dans EMD Construction en 2001. D'entrepreneur général, ils ont ajouté le volet de promotion immobilière en 2006 avec Bâtimo. Depuis, ils ont construit des complexes d'une valeur de 1,2 milliard sur neuf emplacements : des résidences pour personnes âgées, des condos et des résidences Le Lib, pour les 55 ans et plus.

Ils ont aussi bâti l'hôtel boutique William Gray pour le compte du clan Antonopoulos (Auberge du Vieux-Port, Le Nelligan, Le Place d'Armes). Le groupe Bâtimo et EMD emploient 422 personnes, dont 110 en construction et développement.

« Tout ça pour des p'tits gars qui sont partis dans un sous-sol de Rosemère », dit l'homme d'affaires qui fêtera ses 47 ans dans quelques jours.

« Au départ, tout le monde nous a dit que nous n'allions pas réussir. Aujourd'hui, Bâtimo-EMD Construction construit entre 1500 et 2000 portes par an. » D'ici 3 ans, M. Charron veut atteindre 3000 portes par an, avec une expansion du côté de l'Ontario.