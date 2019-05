 Disney voit ses résultats portés par le rachat de Fox et ses parcs thématiques 

Disney a publié mercredi des bénéfices trimestriels aidés par l'acquisition récemment bouclée de l'essentiel du groupe Fox et ses parcs d'attraction, même si Captain Marvel n'a pas égalé le succès record de Black Panther l'an dernier.

Les résultats de son deuxième trimestre décalé (janvier-mars), avaient en effet, l'an dernier, été tirés par l'énorme succès de « Black Panther » et Disney avait prévenu dès le début de cette année que son deuxième trimestre pâtirait de la comparaison.

Le trimestre en cours (avril-juin) sera en revanche fortement aidé par le succès record d'Avengers : Endgame sorti fin avril, devenu le deuxième long métrage à engranger le plus de recettes dans le monde, dépassant Titanic.

Vers 16H, le titre avançait de 1 % dans les échanges électroniques suivant la clôture de Wall Street.

The Walt Disney Company a vu son bénéfice net exploser de 85 % à 5,4 milliards de dollars, une hausse essentiellement due à la montée de Disney au capital de la plateforme de streaming Hulu.

En rachetant l'essentiel du groupe Fox - opération finalisée le 20 mars -, Disney est en effet passé de 30 à 60 % du capital d'Hulu car Fox en possédait lui-même une partie. Une réévaluation de sa part et de la valeur de Hulu a entraîné un gain comptable dans les résultats de Disney, a expliqué le groupe.

Mais rapporté par action et ajusté des éléments exceptionnels - la référence en Amérique du Nord -, il ressort à 1,61 dollar quand les analystes anticipaient 1,59 dollar.

A 14,9 milliards de dollars, le chiffre d'affaires a augmenté de 3 %, quand les analystes tablaient sur 14,4 milliards. Les résultats du trimestre intègrent également 373 millions de dollars de chiffre d'affaires venu de 21st Century Fox.

Dans le détail, les studios Disney ont vu leur chiffre d'affaires décroître de 15 % à 2,13 milliards, une baisse due « au succès de Black Panther et de Star Wars: The Last Jedi » qui l'an dernier avaient porté les résultats, ce que Captain Marvel, malgré son énorme succès, n'a pas réussi à faire dans les mêmes proportions cette année.

Les parcs d'attraction et produits dérivés ont rapporté 6,2 milliards de dollars en chiffre d'affaires (+5 %) et la division « Media » (chaînes gratuites et câblées) 5,53 milliards, presque inchangé.

Enfin, le segment « Direct-to-consumer et International », qui comprend Hulu et ESPN+ (Sports) a vu ses revenus augmenter de 15 % à 955 millions de dollars.

Pour le reste de l'année, Disney profitera aussi du succès attendu des nouvelles attractions Star Wars au parc Disneyland d'Anaheim (Californie), dont les réservations pour les trois premières semaines d'exploitation se sont arrachées en moins de deux heures la semaine dernière. Elles doivent ouvrir fin mai.

Le groupe va sortir encore cette année de nouveaux films au succès assuré, comme La Reine des Neiges 2, la suite des aventures de la reine Elsa et sa soeur Anna.

En outre, le groupe lance en fin d'année Disney+, sa plate-forme de streaming concurrente de Netflix, à 6,99 dollars par mois.

Disney a officiellement finalisé courant mars l'intégration de l'essentiel des actifs du groupe 21st Century Fox (Rupert Murdoch) pour plus de 71 milliards de dollars. Grâce à ce rachat, Disney est devenu le premier groupe de médias et de divertissement au monde.