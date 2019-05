Airbus s'amuse dans le ciel québécois

L'appareil a suivi un tracé formant l'expression « 12K ». Selon le compte Twitter AIB Family Flights, qui suit l'activité des vols d'essai d'Airbus et qui a relevé cet étrange parcours, il s'expliquerait par le fait que la multinationale européenne s'apprête à livrer son 12 000e appareil. Qui plus est, l'A220 qui a réalisé ce tracé devrait être le 12e à être livré à Delta, le plus important client de l'A220 jusqu'à présent.