GM et Amazon veulent investir dans le fabricant de pickups électriques Rivian

General Motors et Amazon sont en discussion pour investir dans Rivian, une startup américaine fabriquant des pickups électriques, a indiqué mercredi à l'AFP une source proche du dossier.

Les deux groupes souhaitent acquérir chacun une participation minoritaire dans cette jeune pousse basée dans le Michigan, a ajouté cette source sous couvert d'anonymat.

La transaction valoriserait Rivian à entre 1 et 2 milliards de dollars.





« Nous admirons la contribution de Rivian pour un avenir avec zéro émission (de CO 2 ) et de véhicules 100 % électriques », a déclaré à l'AFP une porte-parole de GM, sans confirmer ni infirmer l'information.

Rivian souhaite devenir le premier groupe à commercialiser un pickup tout électrique sur le marché américain.

Elon Musk, le PDG de Tesla, a indiqué fin janvier que le constructeur de véhicules électriques californien pourrait dévoiler un pickup électrique cet été.

Pour GM, une police d'assurance contre le pickup de Tesla

« Le pickup Tesla, nous pourrions être prêts à le dévoiler cet été. Ce sera quelque chose d'unique, du jamais vu », avait déclaré M. Musk lors de la conférence téléphonique de présentation des résultats trimestriels le 30 janvier.

Photo MIKE BLAKE, REUTERS Le pickup tout électrique R1T de Rivian lors de sa présentation au Salon de l'auto de Los Angeles le 27 novembre 2018.

Rivian, fondée en 2009 par R. J Scaringe, a présenté son pickup, le R1T, en novembre dernier et souhaite le commercialiser à partir de 2020. La startup, qui n'a jamais caché vouloir nouer des partenariats, a déjà reçu des financements de la banque britannique Standard Chartered, du groupe industriel japonais Sumitomo Corp et du groupe saoudien Abdul Latif Jameel Co.

L'arrivée probable de GM et d'Amazon pourrait lui permettre d'accélérer ses projets.

Pour GM, qui ne commercialise pour l'instant qu'une berline électrique, la Chevrolet Bolt, et veut faire de Cadillac un acteur de premier plan dans l'électrique, un investissement dans Rivian serait une corde de plus à son arc pour rivaliser avec Tesla.

Quant à Amazon, Rivian lui permettrait de continuer à pousser ses pions dans le transport pour tenter de résoudre d'éventuels problèmes de logistique et réduire ses coûts de livraison.

Le géant du commerce en ligne a investi la semaine dernière dans Aurore, une startup américaine spécialisée dans le développement de la voiture autonome.