 Guy Laliberté sera conférencier à C2 Montréal 

Le fondateur du Cirque du Soleil et de la Fondation One Drop partagera la scène avec « trois jeunes de la relève », ont précisé les organisateurs de la conférence dans un communiqué.

La plus récente création de M. Laliberté, l'entreprise Lune Rouge, se spécialise dans la réalisation de contenus créatifs pour les industries de la technologie, du divertissement, des arts et de l'immobilier.

C2 Montréal en sera cette année à sa huitième édition. Sa programmation, chapeautée par une thématique baptisée « Demain », s'orientera autour de cinq grands axes, soit l'art et le design ; la société et l'environnement ; le leadership et le talent ; le marketing et les médias ; et les sciences et technologies.

M. Laliberté se joindra à d'autres conférenciers dont la présence a déjà été confirmée, notamment David Keith, professeur de sciences de l'environnement de l'Université Harvard ; Dax Dasilva, fondateur de la plateforme technologique pour détaillants Lightspeed ; et Marc Blanchard, chef du design d'expérience de Havas Worldwide.

La conférence C2 Montréal se tiendra à Montréal du 22 au 24 mai. L'événement attire chaque année plus de 7000 participants issus d'une soixantaine de pays et de plus de 34 industries.