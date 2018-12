 Décès de l'homme d'affaires belge Albert Frère 

« Génie des affaires », le baron Albert Frère, décédé lundi à 92 ans, était l'entrepreneur le plus célèbre et le plus riche de Belgique, et un acteur incontournable de l'économie européenne, sa holding GBL détenant des participations chez Total, Lafarge ou Pernod Ricard.

Le PDG de Total Patrick Pouyanné a été un des premiers à lui rendre hommage, assurant que le groupe pétrolier français lui devait « beaucoup ». Son rôle dans la fusion de Fina et Total, en 1999, «a contribué à l'émergence d'un nouvel acteur mondial de l'énergie », a ajouté M. Pouyanné à l'AFP.

Partenaire d'affaires de Paul Desmarais

Albert Frère, partenaire d'affaires du milliardaire canadien Paul Desmarais, fut membre du conseil d'administration de Power Corporation du Canada (Power Corporation) de 1985 à 1995.

La relation d'affaires entre MM. Frère et Desmarais a débuté en 1981, au moment où, en collaboration avec plusieurs partenaires, ils ont pris contrôle de Pargesa, aujourd'hui actionnaire de contrôle de GBL. «Les familles Frère et Desmarais sont unies par un partenariat stratégique» à long terme, a rappelé le holding montréalais par voie de communiqué ce matin.

La holding Groupe Bruxelles Lambert (GBL) a annoncé lundi matin le décès de son ancien patron, qui était resté président d'honneur après avoir passé le relai en 2015 au duo constitué de Ian Gallienne (son gendre) et Gérard Lamarche. GBL, société cotée depuis plus de 60 ans, revendique une capitalisation de 15 milliards d'euros à fin septembre 2018 et un portefeuille de participations évalué à 19 milliards.

« Pendant plus de 30 ans, nous avons pu bénéficier du professionnalisme, de l'humanité et du sens des affaires d'Albert Frère », a indiqué Paul Desmarais fils, président du conseil et co-chef de la direction de Power Corporation. « Albert Frère a joué un rôle essentiel dans le développement de GBL et de Pargesa, et nous lui serons éternellement reconnaissants pour sa contribution inestimable au sein de notre groupe », a ajouté André Desmarais, président délégué du conseil, président et co-chef de la direction de Power Corporation.

M. Desmarais est mort en 2013 et M. Frère a quitté la direction directe et le conseil d'administration de GBL en 2015.