 Grève à Postes Canada à Montréal: la livraison touchée 

(Montréal) Des retards dans la livraison des colis et du courrier transitant par Montréal sont à prévoir cette semaine. Après Toronto, les membres du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP), de la section locale de Montréal, sont à leur tour en grève depuis 22h30, lundi soir.

La grève tournante dans l'île de Montréal touche 6000 employés de Postes Canada, des employés travaillant dans l'un des centres névralgiques de traitement des colis au pays. Le conflit perturbe également les opérations des villes de la couronne nord, de la Rive-Sud, notamment Chambly, La Prairie, Saint-Bruno, Laval et Terrebonne et aussi Beauharnois.

Pendant ce temps, les grèves tournantes se poursuivent ailleurs au pays pour une durée indéterminée. Après Vancouver, en Colombie-Britannique, Toronto et Niagara Falls, en Ontario, des débrayages ont été décrétés à Pickering, Oshawa et Thunder Bay. À Manitoba, les employés de Winnipeg sont en grève depuis hier. Les débrayages touchent aussi la section locale de l'archipel des Îles-de-la-Madeliene.

« On a reçu un avis de grève jusqu'à nouvel ordre de la part de notre exécutif », a indiqué la représentante syndicale locale de Montréal, Lise-Lyne Gélineau.

« Ce sont nos conditions de travail qui sont touchées avec l'augmentation de 30 % de la distribution de colis, les signatures obligatoires pour la livraison de cannabis. On parle des plans mécanisés de livraisons, plusieurs postes sont à temps partiel ou temporaire. Depuis 2011, on a eu que des miettes au niveau salarial. »

Les grèves tournantes ont été lancées après un échec dans les négociations pour renouveler la convention collective avant la date butoir d'hier. Les conditions de travail sont au coeur de l'impasse ; sécurité d'emploi, fin des heures supplémentaires obligatoires et amélioration des mesures de santé et de sécurité.

Dans un communiqué, Postes Canada réitère être déterminée à conclure une entente et a soutenu avoir déposé une offre qui comprend des augmentations salariales, la sécurité d'emploi et une amélioration des avantages sociaux sans demande de concession.

Le syndicat, qui représente 50 000 employés, a aussi entamé dans la nuit de lundi des grèves de 24 heures à Victoria, Edmonton, Windsor et Halifax.

Postes Canada indique qu'elle ne ménagera aucun effort pour réduire au minimum l'incidence de la grève, « mais les clients pourraient constater des retards dans la livraison des colis et du courrier bien loin à l'extérieur de Montréal », a déclaré la société d'État.

La Société d'État dit collaborer afin de régler les problèmes de charge de travail entraînés par l'augmentation des volumes de colis. Un médiateur spécial a été nommé, les négociations se poursuivent. Elle précise vouloir discuter de l'ajout de services financiers supplémentaires et aller au-delà de la question de l'équité salariale pour les employés ruraux et suburbains en leur donnant la sécurité d'emploi et en adoptant le même uniforme pour tous les employés chargés de la livraison.