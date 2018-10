 Lactancia affichera la vache bleue sur son lait 

(Montréal) Cible de critiques depuis des semaines sur les médias sociaux, le géant européen Parmalat, qui vend le lait Lactancia et Béatrice au Canada, a finalement décidé d'afficher la vache bleue sur ses contenants.

Ce logo créé par les Producteurs laitiers du Canada (PLC) certifie que le lait provient à 100 % du Canada.

Encore la semaine dernière, Parmalat ne voyait pas l'utilité d'utiliser le logo. Comment expliquer ce changement de cap rapide ?

« Il a seulement les fous qui ne changent pas d'idée », a répondu la porte-parole de Parmalat, Anita Jarjour, précisant que « c'est une bonne nouvelle pour nous [l'entreprise] et pour les consommateurs ».

Les laits Lactancia et Béatrice provenaient déjà du Canada, mais étant donné que Parmalat refusait d'utiliser le logo, des consommateurs étaient suspicieux. D'autres, en plus incrédules, ont appelé au boycottage, ce qui semble avoir eu un certain effet dans les supermarchés puisque Parmalat a pris la peine d'écrire une lettre aux détaillants au début d'octobre pour leur expliquer que son lait est 100 % canadien malgré l'absence de logo.

Parmalat a aussi mentionné à La Presse il y a quelques jours qu'une campagne de publicité était en préparation afin d'assurer aux consommateurs que son lait provient bel et bien de fermes canadiennes.