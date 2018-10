 La Banque du Canada hausse le taux directeur à 1,75% 

Le taux officiel d'escompte s'établit donc à 2 %, et le taux de rémunération des dépôts, à 1,5 %.

La banque centrale a expliqué que les perspectives économiques mondiales restent solides ; que l'économie américaine est particulièrement robuste et devrait se modérer au cours de la période de projection ; et que le nouvel Accord États-Unis - Mexique - Canada réduira l'incertitude entourant les politiques commerciales en Amérique du Nord.

Elle prévient toutefois que les conflits commerciaux, notamment entre les États-Unis et la Chine, pèsent sur la croissance et les prix des produits de base à l'échelle mondiale. De plus, la volatilité sur les marchés financiers a refait surface et certains marchés émergents sont sous tension, mais dans l'ensemble, les conditions financières mondiales demeurent expansionnistes.

La banque rappelle que l'économie canadienne continue de tourner près de son potentiel, et que la composition de la croissance est plus équilibrée.

Elle souligne enfin que les dépenses des ménages devraient continuer de progresser à un bon rythme et que l'inflation mesurée par l'IPC a baissé pour s'établir à 2,2 % en septembre, en grande partie parce que le pic estival des tarifs aériens s'est inversé.