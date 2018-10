 Sears s'est placé lundi à l'abri de ses créanciers aux États-Unis 

Une dette gigantesque, des pertes faramineuses, des magasins qui n'étaient plus au goût du jour et une insatisfaction concernant son service à la clientèle auront finalement mis le détaillant légendaire à genoux.

En comparaison, des rivaux comme Walmart, Target, Best Buy et Macy's ont profité de la robustesse de l'économie pour mousser leurs ventes en améliorant l'expérience de leurs clients grâce à des magasins rénovés et moins encombrés.

Reste maintenant à savoir si une version plus modeste de la compagnie qui a déjà dominé les ventes au détail aux États-Unis pourra survivre, ou si Sears disparaîtra à jamais.

Sears Holdings, qui détient les bannières Sears et Kmart, fermera 142 magasins déficitaires vers la fin de l'année, et les ventes de liquidation devraient commencer bientôt. La compagnie avait précédemment annoncé la fermeture de 46 autres magasins déficitaires.

En raison de sa taille, la faillite de Sears aura des répercussions importantes, qu'il s'agisse des centres où la compagnie était installée ou de ses dizaines de milliers d'employés.

Sears avait environ 900 magasins en mai, comparativement à 4000 en 2012, et au fil des ans son nombre d'employés a chuté d'un sommet de 350 000 à 90 000.

Quelques dates importantes de l'histoire de Sears

1886 : Richard Sears fonde la compagnie R. W. Sears Watch à Minneapolis

1888 : Première publication du catalogue Sears

1893 : La compagnie devient Sears, Roebuck and Co.

1906 : Sears entre à la Bourse

1925 : Ouverture du premier magasin Sears à Chicago

1993 : Disparition du catalogue Sears

2005 : Kmart achète Sears et la compagnie devient Sears Holdings

2017 : La compagnie annonce son intention de sabrer 1 milliard $ US dans ses coûts

2018 : Sears déclare faillite