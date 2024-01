Entre le 1 er janvier et le 23 novembre 2023, 1723 voitures Jeep Wrangler ont été volées à travers le pays. Seuls 36 % ont été récupérées.

Modèles récents... ou plus anciens ?

Bref portrait des véhicules volés au pays

La dynamique n’est pas la même dans toutes les provinces : au Québec, les trois quarts des véhicules volés en 2022 étaient des modèles récents, soit mis en marché depuis moins de cinq ans. C’est exactement l’inverse dans le reste du pays où, à l’exception de l’Ontario, plus des trois quarts des modèles volés ont plus de cinq ans. Le tiers des véhicules volés en Colombie-Britannique avaient même plus de 20 ans.

Ce n’est plus un secret, les VUS et véhicules tout-terrain sont convoités par les malfaiteurs. La plupart des véhicules volés prennent la direction du port de Montréal… et y sont même parfois localisés par les autorités.

Prenons les modèles RAM 1500 et Jeep Wrangler, très demandés au sein des réseaux de vol de voitures.

Entre le 1er janvier et le 23 novembre 2023, 1723 voitures Jeep Wrangler ont été volées à travers le pays. Seulement 36 % ont été récupérées. Pour les véhicules RAM 1500, on parle de 4008 vols, dont 49 % ont été retrouvés.

Malgré la hausse des vols, plusieurs véhicules maquillés et prêts pour l’exportation au port parviennent à être localisés, selon un document judiciaire obtenu par La Presse et révélant des chiffres compilés par Jacques Lamontagne, directeur des enquêtes pour le Québec et l’Atlantique chez Équité Association.