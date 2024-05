Le propriétaire de Farhana Khan a tenté plusieurs reprises de logement illégales auprès de son frère et d’elle-même.

Le propriétaire Chaman Dhall a tenté trois fois de reprendre pour son fils le logement où vivait Shahedur Khan, dans son immeuble du quartier Parc-Extension, en 2019, 2020 et 2021. Par trois fois, le Tribunal administratif du logement (TAL) a refusé, d’abord parce que des délais n’avaient pas été respectés pour les avis au TAL ou au locataire, ensuite parce qu’il ne jugeait pas crédible la demande de reprise.

En effet, le locataire a présenté en preuve des enregistrements dans lesquels le propriétaire explique vouloir rénover tous les logements dans son immeuble pour augmenter les loyers.

Shahedur Khan payait 500 $ par mois pour son logement de cinq pièces et demie.

En 2024, Chaman Dhall s’est réessayé, cette fois en prétendant vouloir reprendre le logement de la sœur de M. Khan, Farhana Khan, au deuxième étage du même immeuble, pour sa fille.

Nouvelle déconvenue pour le propriétaire : le TAL a encore refusé la reprise le 4 avril dernier.

Faire partir les locataires

« La preuve démontre que le locateur cherche depuis plusieurs années, de diverses façons, à obtenir le départ des locataires dont les loyers sont les moins élevés. La volonté de rénover des logements ne peut justifier de recourir au mécanisme de la reprise de logement et de priver indûment des locataires de leurs droits au maintien dans les lieux. Si le locateur souhaite entreprendre de tels travaux, il doit le faire conformément à la loi », écrit le juge administratif Jean-Sébastien Landry dans sa décision.

Farhana Khan paie un loyer mensuel de 690 $ pour le cinq et demie où elle vit avec son mari, leurs deux enfants adolescents et sa mère de 80 ans. Elle habite dans l’immeuble depuis 1999.

La demande de reprise était d’autant plus étonnante que son frère Shahedur, légèrement handicapé, a maintenant décidé de quitter l’immeuble parce qu’il a obtenu un logement social. La fille du propriétaire n’aurait-elle pas pu prendre cet appartement devenu libre ?

Chaman Dhall n’a pas donné suite à notre demande d’entrevue.

« C’était très stressant parce que si le propriétaire avait gagné, je ne sais pas où on serait allés vivre avec mes enfants et ma mère, dit Mme Khan. Même s’il m’avait donné un dédommagement de 50 000 $, qu’est-ce qu’on aurait fait avec ça en étant à la rue ? Les appartements que j’ai regardés étaient loués 2200 $ ou 2500 $ par mois. »

Entretien déficient

Elle est évidemment satisfaite de la décision du TAL. Mais elle déplore l’entretien déficient de l’immeuble. « Il y a beaucoup de travaux à faire. Dans la salle de bain, de l’eau coule du plafond. On devait prendre un parapluie pour aller aux toilettes, et il a fallu installer une toile de plastique », raconte-t-elle.

L’immeuble de six logements appartenait auparavant à Claudio Di Giambattista, longtemps surnommé « le roi des taudis » de Montréal parce que beaucoup de ses logements étaient insalubres.

Après sa mort, l’immeuble a été vendu. Chaman Dhall l’a acheté en 2018.

Farhana Khan a souvent eu maille à partir avec Claudio Di Giambattista. Elle a même obtenu devant le TAL un dédommagement de sa part en 2013 en raison du harcèlement qu’il lui a fait subir.

La locataire, qui travaille comme surveillante de repas à l’école primaire du quartier et dont le mari est agent de sécurité, a fait une demande pour obtenir un logement social. « Mais il n’y en a pas assez ! Des gens attendent 16 ou 17 ans pour un appartement, dénonce-t-elle. Si je rencontrais la ministre de l’Habitation, c’est ce que je lui demanderais : pourquoi n’y a-t-il pas plus de logements sociaux ? »