« Jeune couple ou personne seule », « Personne seule ou couple sans enfant », « Cet appartement est trop petit pour vous », « Les enfants vont déranger, ce n’est pas en béton ici ».

Voilà quelques-unes des réponses que Daphné Cyr a reçues en cherchant un logement, pour elle et ses deux enfants de 3 et 5 ans en garde partagée.

Après une séparation, la traductrice a déménagé à quelques reprises pour se retrouver dans un trois pièces et demie d’Hochelaga-Maisonneuve, où toute la famille dort dans le même lit. Comme ils sont à l’étroit, elle cherche un logement plus grand.

Elle peut se permettre de payer jusqu’à 1600 $ de loyer mensuel, mais se heurte aux refus des propriétaires d’accepter des enfants dans leurs appartements.

J’ai eu des dizaines de refus à cause des enfants. Les propriétaires ont tellement de demandes que, souvent, ils ne répondent pas quand je dis que j’ai des enfants. Ils ont le gros bout du bâton, ils peuvent refuser qui ils veulent, même si c’est illégal. Daphné Cyr

Il est en effet discriminatoire de refuser la location d’un logement pour l’un des motifs prévus à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, notamment la race et la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état civil, c’est-à-dire la situation familiale d’une personne (être célibataire, marié ou divorcé, avoir ou non des enfants), l’âge, la religion ou la condition sociale, c’est-à-dire la situation sociale d’une personne en raison de son revenu, de son métier ou de son niveau de scolarité (être étudiant, retraité ou sans emploi, par exemple), indique l’organisme Éducaloi.

« Aucune conséquence »

Mais certains propriétaires ne s’en cachent pas et précisent dans leurs annonces que les enfants ne sont pas les bienvenus.

« Je ne suis pas si désespérée. On a un toit au-dessus de notre tête. Mais je suis juste très fâchée de voir des propriétaires qui font de la discrimination et qui savent qu’il n’y aura aucune conséquence », dénonce Daphné Cyr.

Le propriétaire d’un « petit » quatre et demie qui a lui-même indiqué dans une annonce qu’il cherchait « un couple ou une personne seule » se défend de faire de la discrimination.

« Il faut que le logement soit adapté à la situation des personnes, être conscient de ce qui est préférable en fonction de la grandeur des lieux », dit ce propriétaire occupant d’un triplex de Verdun, qui a requis l’anonymat de crainte d’être pris à partie. « Je ne suis pas contre les enfants, j’en ai déjà eu dans mes logements. Et on reçoit des gens de toutes les nationalités, sans discrimination. On entretient bien nos logements, et on veut que nos locataires soient bien, qu’on puisse avoir avec eux des relations de bon voisinage. »

Une personne qui se croit victime de discrimination peut porter plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

Personne n’est à l’abri

La crise du logement qui sévit partout au Québec fait en sorte que n’importe quel locataire risque de perdre son toit et de rejoindre les hordes de gens qui cherchent un appartement, avec un niveau d’inquiétude qui augmente à mesure que le temps passe.

De telles histoires, les comités logement en voient chaque jour des dizaines dans différents quartiers de Montréal et dans toutes les régions du Québec.

Nous sommes tellement débordés par les évictions que nous n’avons pas le temps d’aller au secours de tous les locataires, il y a trop de demandes. Annie Lapalme, organisatrice communautaire pour Entraide Logement Hochelaga-Maisonneuve et le Comité BAILS

« Nous sommes sous-financés, dit-elle, alors on n’arrive pas à faire face à l’hécatombe. Et ça empire de jour en jour ! »

Au Comité d’action de Parc-Extension (CAPE), le coordonnateur André Trépanier indique que les interventions ont augmenté de plus de 20 % cette année, comparativement à 2022-2023. Cette année, 40 % des interventions concernaient les augmentations de loyer, 20 % les divers types de demandes d’éviction et 20 % la condition du logement (la moitié des demandes dans ce volet concernaient la présence de souris, de coquerelles ou de punaises de lit).

Le CAPE a aussi du mal à répondre à tous les locataires : il a dû ajouter des chaises dans sa salle d’attente et de longues files se forment avant l’ouverture du bureau.

Nous vous présentons dans ce dossier des gens qui se retrouvent dans de telles situations, et qui en souffrent de différentes façons.