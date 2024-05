En colocation, quand on est père de famille

Pour la plupart des gens, vivre en colocation est un passage obligé quand on est jeune ou aux études. Mais de plus en plus, des adultes sont contraints d’adopter ce mode de vie, n’arrivant pas à trouver de logements qu’ils sont capables de payer seuls, observe André Trépanier, coordonnateur au Comité d’action de Parc-Extension.

C’est ce qu’a dû faire Frédéric Laureiro Da Fonseca, père d’un garçon de 7 ans vivant avec lui la moitié du temps.

Depuis deux ans, son fils et lui occupent deux chambres dans le logement d’un ami rencontré au travail, dans le quartier Griffintown.

La situation est loin d’être idéale pour la petite famille : le père travaille comme charpentier-menuisier sur la Rive-Sud, où son fils fréquente une école primaire.

« Temporaire »

« C’était censé être une solution temporaire, que j’ai trouvée en urgence, mais ça fait maintenant deux ans et je n’ai rien trouvé d’autre à un prix abordable depuis tout ce temps », se désole M. Laureiro Da Fonseca.

Il évalue avoir envoyé environ 200 messages pour des appartements à louer sur la Rive-Sud. « Je n’ai eu qu’une vingtaine de réponses, et 15 d’entre elles étaient des arnaques, raconte-t-il. J’ai eu des rendez-vous pour des visites et les gens ne se présentaient même pas, c’est invraisemblable. »

Le bail n’est pas à son nom. Il craint d’être forcé de quitter les lieux lorsque la femme de son colocataire, qui attend ses papiers d’immigration, pourra venir du Pakistan rejoindre son mari.

Je pense continuellement à ça, ça ne me sort jamais de la tête. Est-ce que je risque de perdre la garde de mon fils si je n’ai pas de logement décent ? Frédéric Laureiro Da Fonseca

« Je me sens prisonnier de la situation, je ne l’accepte pas, mais je ne peux pas partir. J’ai l’impression que le gouvernement ne prend pas la mesure de la gravité de la situation. Il n’y a aucune chance que la crise se règle dans les cinq prochaines années. »