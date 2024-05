Les locataires ont été informés que leur immeuble avait été vendu par un avis affiché sur la porte, à la mi-février. On y indiquait l’adresse courriel et le numéro de téléphone d’une entreprise de gestion immobilière, mais le nom du nouveau propriétaire du bâtiment de 14 logements du boulevard Pie-IX n’apparaissait nulle part.

Aussitôt, le stress de Normand Boisclair a grimpé en flèche, en raison de l’incertitude quant aux intentions du nouveau propriétaire.

Un mois plus tard, son anxiété est encore montée d’un cran quand il a reçu, par huissier, un avis du propriétaire indiquant son intention de faire des travaux majeurs et exigeant que le locataire quitte son logement pour cinq mois. Dédommagement offert pour ce relogement temporaire : 4000 $.

« Comment veulent-ils qu’on se trouve un logement temporaire et qu’on déménage avec ce montant ? Tout ça joue sur ma santé mentale et physique », se désole le retraité, qui doit prendre certaines précautions depuis un AVC subi il y a deux ans.

Les mauvaises nouvelles se sont succédé depuis pour tous les locataires : avis d’augmentation de loyer, alors que leurs baux ne viennent pas tous à échéance en même temps, nouveaux avis de travaux majeurs reçus des mains d’un huissier au début d’avril, puis inscription de recours au Tribunal administratif du logement (TAL) par le propriétaire pour forcer les locataires à quitter les lieux pendant les travaux. La Presse a pu consulter tous ces documents.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Normand Boisclair, Anne Sofie Robitaille et Natasha Fedel, trois des locataires d’un immeuble du boulevard Pie-IX qui craignent une « rénoviction »

La situation a eu l’effet d’un coup de fouet pour les locataires, qui se sont mobilisés et ont commencé à échanger des informations. Ils se sont adressés au comité logement de leur quartier et ont trouvé un avocat qui a accepté de les défendre au TAL.

Ce qu’ils craignent, c’est que le nouveau propriétaire cherche à les « rénovincer », en tentant de les faire renoncer à leur logement pour augmenter drastiquement le loyer quand les lieux seront rénovés.

Le président de la société à numéro qui a acheté leur immeuble, Fabrice Lamirande, à qui nous avons parlé, assure qu’il ne cherche pas à faire des rénovictions. Les locataires pourront réintégrer leurs logements après les travaux, s’ils le désirent, et les augmentations de loyer respecteront la loi, promet-il.

Un locataire de l’immeuble ne voulait pas déménager deux fois pour revenir après les travaux. Le propriétaire lui a proposé 15 000 $ pour qu’il rompe son bail, a-t-il confirmé.

« Mais comme propriétaire, comment peut-on faire pour remettre notre parc immobilier sur pied quand il est en mauvais état, et que chaque partie soit satisfaite ? », demande M. Lamirande, qui possède plusieurs immeubles résidentiels ayant besoin de travaux.

Il faut dire que les loyers dans l’immeuble du boulevard Pie-IX sont très bas. Par exemple, 550 $ ou 665 $ pour un trois pièces et demie, et 810 $ pour un cinq et demie.

« Mais on endure beaucoup de problèmes : des rénovations qui tardent, un chauffe-eau à changer, et nos appartements sont loin d’être au goût du jour », témoigne Anne Sofie Robitaille, une autre locataire de l’immeuble, qui nous montre au plafond de sa salle de bain les traces d’un ancien dégât d’eau réparé avec les moyens du bord.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Anne Sofie Robitaille montre le plafond de sa salle de bain réparé après un dégât d’eau

Bien sûr, elle aimerait que les problèmes de son logement soient réglés, mais elle ne peut se permettre de payer plus cher.

« Je n’aurais pas les moyens de payer 1500 $ pour un trois et demie », renchérit Natasha Fedel, qui vit dans son logement depuis 23 ans. « On veut que nos droits soient respectés, qu’ils nous trouvent un logement pour la durée des travaux, qu’ils entreposent nos biens, et que notre bail soit respecté pour qu’on puisse ensuite retourner dans notre appartement. »

Droit au maintien dans les lieux

Il faut savoir que les travaux majeurs doivent normalement être faits en respectant le droit du locataire de rester dans son logement, ce qu’on appelle le droit au maintien dans les lieux, explique le site d’Éducaloi. Le propriétaire peut demander au locataire de quitter le logement pendant une certaine période, si nécessaire, mais il doit assumer les frais de relogement.

À la fin des travaux, le locataire paie le même loyer, le propriétaire n’étant autorisé à demander une augmentation qu’au moment du renouvellement du bail. L’augmentation permise est strictement encadrée par un calcul du TAL, qui étale le coût des travaux sur plusieurs années.

« On ne veut mettre personne à la rue », insiste Fabrice Lamirande, qui assure être de bonne foi.

Pourquoi, alors, proposer aux locataires un dédommagement insuffisant pour qu’ils puissent se reloger pendant les travaux ? Il s’agit d’une offre « de départ », répond-il, se disant ouvert à la négociation.

S’il a procédé par huissier pour les avis aux locataires, c’est que « la communication était difficile », justifie-t-il, bien qu’il n’ait pas essayé lui-même de communiquer avec eux, a-t-il reconnu.

Nous avons appris que l’entreprise de M. Lamirande avait obtenu des ententes de résiliation de bail de la part des locataires de deux autres immeubles d’Hochelaga-Maisonneuve, l’un rue Adam, l’autre rue Davidson, où il demande la résiliation du bail d’un logement impropre à l’habitation, d’après les documents du TAL que nous avons consultés.

M. Lamirande affirme que les locataires de ces immeubles sont majoritairement satisfaits des dédommagements obtenus pour quitter leur logement. Il dit les aider à trouver un nouveau toit et leur avoir même offert des appartements dans d’autres immeubles lui appartenant.

Le propriétaire soutient que son but est seulement de rénover des immeubles vétustes pour les conserver longtemps.

En tout cas, ses locataires du boulevard Pie-IX ont bien l’intention de veiller à ce que la loi soit respectée.

« Je veux me battre jusqu’au bout pour faire respecter mes droits, lance Normand Boisclair. Même si ça m’épuise, je suis combatif. Je n’ai pas envie d’être obligé de vivre avec un colocataire à 60 ans. »