William (prénom fictif) et sa petite famille ont quitté leur logement du quartier Saint-Michel en raison des moisissures et des infiltrations d’eau.

Le logement, rénové récemment, semblait propre et agréable. Même s’il était au sous-sol, il se trouvait dans une rue tranquille du quartier Saint-Michel, bien situé.

William* et sa conjointe y ont emménagé en juillet 2023 avec leur bébé, qui avait alors moins d’un an.

Au bout d’un certain temps, ils ont commencé à remarquer les infiltrations d’eau et l’humidité intense. Les plinthes, le bas des murs et le rebord des fenêtres se couvraient de moisissures.

Des vêtements et chaussures entreposés dans les placards ont aussi moisi. Puis, les meubles ont subi le même sort, y compris le lit du bébé.

En décembre dernier, quand la petite a commencé à tousser intensément sans que le médecin trouve d’explication, les parents ont décidé de quitter le logement pour s’installer chez la mère de William. La toux a alors cessé.

Depuis, ils tentent d’alerter leur propriétaire, sans succès.

« Normal » pour un sous-sol ?

« Il a seulement envoyé un employé qui nous a dit que c’était normal parce que c’était un sous-sol », relate William, découragé, en nous montrant les traces noires qui persistent malgré des nettoyages réguliers.

D’ailleurs, l’odeur d’humidité est très intense quand on entre dans le logement.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Moisissures dans le logement de William

William s’est rendu compte que le logement avait probablement été aménagé dans un ancien garage.

La petite famille ne peut plus habiter cet appartement insalubre, dont le loyer s’élève pourtant à 1300 $ par mois. William et sa conjointe ont rangé leurs vêtements et leurs autres biens dans des sacs de plastique et des boîtes, qui s’empilent dans le salon.

Ils ont entrepris des démarches auprès du Tribunal administratif du logement (TAL) pour tenter d’obtenir un dédommagement pour cette pénible situation.

« On cherche un autre logement, mais on ne trouve rien. Et les loyers sont très chers », dit celui qui travaille comme agent de sécurité.

Nous avons tenté de contacter le propriétaire de l’appartement, mais il n’a pas donné suite à nos messages.

* Ce locataire a requis l’anonymat de crainte de subir des représailles et de ne pas pouvoir se trouver un nouveau logement.