La Presse a visité de nombreux magasins de suppléments pour sportifs, à Montréal et à Longueuil. Nous avons évoqué des préoccupations quant à d’éventuelles substances dopantes présentes dans les produits.

Des marques « propres » ?

Chez Nutrizone, un vendeur nous a garanti que « toutes les marques » de son magasin étaient « propres ». Plusieurs produits de Savage Line Labs y étaient vendus.

En 2019, Santé Canada a saisi dans un point de vente d’un autre revendeur deux suppléments estampillés du logo de Savage Line Labs. Sur leur étiquette, on pouvait lire qu’ils contenaient de la cardarine, de la DMAA et de l’ostarine – des produits de santé non homologués au Canada pouvant « présenter de graves risques pour la santé », souligne le fédéral, et considérés comme des substances dopantes par l’Agence mondiale antidopage.

La Presse a par ailleurs constaté, sur le site d’archives du web WayBack Machine, que Savage Line Labs vendait d’autres produits en 2017 dont l’étiquette indiquait clairement qu’ils contenaient, eux aussi, des substances dangereuses, selon les mises en garde de Santé Canada. Depuis, Savage Line Labs a retiré ces suppléments de son site. Mais elle ne possède toujours aucune certification antidopage officielle.

Contactée à ce sujet par courriel, Savage Line Labs a nié « toute affiliation » avec ces produits non homologués au Canada, dénonçant des « contrefaçons ». « Nous sommes au courant de l’existence de produits contrefaits et falsifiés sur le marché utilisant le nom Savage Line Labs, sur lesquels nous enquêtons activement », a-t-elle indiqué.

Elle a également rappelé qu’une certification antidopage était « non obligatoire ». « Nous fabriquons des produits sûrs et de haute qualité pour nos utilisateurs, dans le respect de toutes les réglementations pertinentes en matière de santé et de sécurité », a-t-elle précisé.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le logo « Informed Choice » (en vert) est une certification antidopage officielle.

« Les produits Savage Line Labs que nous proposons […] sont conformes à toutes les réglementations de Santé Canada », a quant à lui réagi par courriel Misha F. Shariff, fondateur de Nutrizone. Son magasin vend effectivement des produits de la marque, mais aucun de ceux contenant les substances mentionnées ci-dessus.

Des confusions sur les certifications antidopage

Chez Le Naturiste et Shop Santé, nous avons plutôt été orientés par les vendeurs vers des produits « maison ». De nouveau, nous avons soulevé des inquiétudes quant aux substances dopantes qui pourraient les avoir contaminés.

Dans un magasin Le Naturiste, une employée a affirmé que tous les suppléments qu’elle vendait étaient « complètement naturels, pas comme d’autres qui sont parfois mélangés avec autre chose ».

Chez Shop Santé, une vendeuse a garanti que chacun des produits présentés sur les tablettes du magasin était testé au préalable par Santé Canada – alors qu’en réalité, ce dernier se base sur les déclarations du fabricant avant d’autoriser la commercialisation du produit.

Après vérification, les produits recommandés dans les deux magasins n’avaient pas de certification antidopage officielle.

« Je ne vois pas l’intérêt »

Interrogé à ce sujet, Dominic Larose, copropriétaire de Shop Santé, a reconnu une « mauvaise explication » de l’employée. Il a précisé que plusieurs analyses étaient réalisées sur ses produits par une tierce partie (pathogènes, métaux lourds, etc.), mais pas pour des substances dopantes.

« Vu qu’on contrôle notre production de A à Z, on sait qu’il n’y a pas d’agent dopant qui est ajouté lors de la fabrication », a-t-il affirmé. « Je ne vois pas l’intérêt de payer pour cette [certification]-là. »

Concernant les matières premières importées des États-Unis – comme les protéines en poudre –, il a soutenu qu’il était « impossible » qu’elles soient contaminées par des substances dopantes. Il a ensuite renvoyé la balle dans le camp du gouvernement. « C’est Santé Canada qui donne l’autorisation [pour qu’elles soient importées] », a-t-il souligné.

De son côté, le fédéral a indiqué que « le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché est responsable de gérer les risques ».

Pour sa part, Le Naturiste n’a pas répondu à nos sollicitations.