(Tadoussac) L’eau glaciale coupe le souffle dès qu’on y entre. Malgré la combinaison de plongée, qui donne la sensation d’avoir une seconde peau, ses 4 °C se font clairement sentir. Anne-Marie Asselin semble pourtant dans son élément. Flottant à la surface dans sa combinaison vert pomme, équipée d’un masque et d’un tuba, la biologiste marine scrute les profondeurs du Saint-Laurent.

Soudain, elle prend une grande inspiration et, d’un coup de palme, plonge à une dizaine de mètres de profondeur, aidée par les poids qu’elle porte à la taille. Elle fouille quelques instants au fond de l’eau, soulevant un petit nuage de vase, puis remonte à la surface et brandit, tout sourire, les deux oursins qu’elle a récupérés.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Anne-Marie Asselin a récupéré des oursins.

Ces petits invertébrés seront ensuite ramenés sur le voilier Vanamo, qui accompagne l’Expédition Bleue, avant d’être envoyés dans un laboratoire pour mesurer la quantité de microplastiques qu’ils contiennent.

Cartographier la pollution plastique

L’expédition ne s’intéresse pas qu’aux oursins, loin de là. D’autres invertébrés, mais aussi de l’eau en surface et des sédiments au fond du fleuve, seront également recueillis et analysés.

L’équipe a réitéré l’opération à différents endroits, durant 18 jours, dans la rivière Saguenay et l’estuaire du Saint-Laurent, entre La Malbaie et Les Escoumins.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Les membres de l’équipage cohabitent plus de deux semaines.

« Ça nous permet de dresser un portrait de la pollution microplastique du fleuve, et de remonter quelques années en arrière grâce à la collecte des sédiments, pour voir comment ça a évolué dans le temps », explique Miguel Felismino, étudiant au doctorat en biologie à l’Université McGill.

L’équipe a également récupéré des déchets sur les berges, qui s’y sont échoués après avoir dérivé au gré des courants. Elle les a minutieusement répertoriés et classés dans pas moins de 156 catégories, pour tenter d’en retracer l’origine.

Car l’objectif de l’Expédition Bleue est de cartographier les déchets et les microplastiques, mais aussi de comprendre comment ils sont arrivés là.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Anne-Marie Asselin, biologiste marine, fondatrice de l’Organisation Bleue et cheffe de mission de l’Expédition Bleue, exposant une partie des déchets récoltés lors de l’expédition.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE La biologiste marine constate une omniprésence du plastique.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Les sacs de plastique font partie des déchets retrouvés en plus grand nombre. Mais on trouve toutes sortes d’autres déchets, comme des briques de lait.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Ou même, des souliers.







Le plastique omniprésent

Cette expédition est la deuxième réalisée par l’Organisation Bleue, un organisme fondé par Anne-Marie Asselin. La première, en 2022, s’était concentrée sur la pollution plastique dans le golfe du Saint-Laurent ; cette année, l’équipe se concentre plutôt sur l’estuaire maritime du fleuve, un peu plus en amont.

« Ce qu’on a constaté au cours de ces deux expéditions, c’est qu’il y a vraiment une omniprésence du plastique, où que l’on aille, dit en soupirant Anne-Marie Asselin. Il n’y a aucun lieu qui en est dépourvu. Dans l’air, dans l’eau, sur la terre. C’est partout. »

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le soleil se couche sur le Saint-Laurent.

« Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, plus l’on va vers le golfe, plus la densité de plastique augmente », explique Laurence Martel, coordonnatrice de projets à l’Organisation Bleue. « Alors que dans l’imaginaire collectif, on pense plutôt que ce sont les environs des grands centres urbains qui sont les plus pollués – comme près de Montréal, de Québec ou de Trois-Rivières. Ça démontre bien l’impact des courants marins dans le fleuve », ajoute celle qui est également géographe, spécialisée en hydrologie.

Les déchets qu’ils ont retrouvés en plus grand nombre étaient, de loin, les mégots, suivis des bouteilles et des sacs de plastique, puis des ustensiles à usage unique.

Pour ce qui est des microplastiques, ce que l’on retrouve surtout, ce sont les microfibres synthétiques issues du lavage des vêtements.

Et c’est sur de petites îles sauvages, loin de toute présence humaine, que l’expédition a découvert les plus grands dépotoirs : les déchets qui avaient dérivé jusque-là s’y étaient accumulés depuis des années.

Mieux comprendre pour mieux prévenir

Une base de données publique a été lancée en 2019 par l’Organisation Bleue, pour recenser les déchets plastiques qui polluent les cours d’eau et les océans dans l’est du Canada. De nombreuses organisations y contribuent régulièrement. Une autre base de données, qui permettra d’évaluer cette fois la présence de microplastiques, devrait également bientôt voir le jour.

Ultimement, ces recherches pourraient inciter les politiques à prendre des mesures pour endiguer le problème.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Anne-Marie Asselin, biologiste marine et fondatrice de l’Organisation Bleue

Le fédéral veut protéger 30 % des océans d’ici 2030, mais une grande partie des plastiques qui les polluent provient des fleuves et des rivières. On espère que ces recherches lui permettront de prendre des décisions plus éclairées. Anne-Marie Asselin, biologiste marine et fondatrice de l’Organisation Bleue

Tous les ordres de gouvernement pourraient en bénéficier, y compris le municipal.

Les scientifiques expliquent avoir constaté une nette différence entre les deux expéditions sur la nature de certains déchets retrouvés : entre 2022 et 2024, les ustensiles en plastique ont par exemple laissé la place à ceux en bois. Une différence qu’ils attribuent à l’interdiction du plastique à usage unique à Montréal, en mars 2023.

« Ces déchets continuent d’atterrir dans le Saint-Laurent, mais au moins, les ustensiles en bois vont mettre un ou deux ans à se décomposer, plutôt que des centaines d’années, souligne Laurence Martel. Ça montre bien qu’il est possible de freiner la pollution plastique. »

« La pollution du Saint-Laurent par les microplastiques est comparable aux fleuves les plus pollués au monde. On peut se demander aussi à quel point le Canada contribue au continent de plastique dans l’océan Pacifique, soutient Anne-Marie Asselin. Il est urgent de mettre en place des politiques de prévention pour éviter d’en rejeter autant, et à tous les niveaux. »

