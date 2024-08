Là où art et science se rencontrent

(Tadoussac) « Vivre en groupe pendant 18 jours avec une dizaine d’autres personnes se révèle intense. On a parfois l’impression d’être happée par les bruits comme si on était au centre d’un gyre. »

Camille Deslauriers est assise sur le pont du Vanamo, le voilier qui accueille depuis plusieurs jours l’Expédition Bleue. Elle déclame l’un des nombreux textes qu’elle a rédigés pendant le voyage, dans un walkie-talkie que lui tend Marie-Pier Grenier, la première maître du navire. Tout le monde s’est interrompu dans ses tâches et écoute attentivement son récit, diffusé en direct à la radio, sur le canal 69.

« J’en rêvais depuis le premier jour ! », s’exclame l’autrice lorsqu’elle achève son texte, émue, sous les applaudissements de toute l’équipe.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Camille Deslauriers, écrivaine et professeure de lettres et de création littéraire à l’UQAR, lit une de ses créations sur les ondes de la radio avec l’aide de Marie-Pier Grenier, première maître et directrice de La Belle Vie Sailing.

Si la mission première de l’Expédition Bleue est de mesurer la pollution plastique dans le Saint-Laurent, l’équipage compte en fait une minorité de scientifiques. Plusieurs créatrices littéraires, enseignantes et étudiantes à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), comme Camille Deslauriers, sont également du voyage, ainsi qu’une créatrice musicale et deux cinéastes. Sans oublier, bien sûr, l’équipe responsable de la navigation, dont fait partie Marie-Pier Grenier, qui coordonne cette joyeuse expédition hétéroclite.

Mettre des mots sur les émotions

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Rose Gagnon-Yelle, étudiante au baccalauréat en lettres et création littéraire à l’UQAR

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Chloé LaDuchesse, autrice et étudiante à la maîtrise en lettres, profil création à l’UQAR 1 /2



« Les artistes sont comme de grands tambours qui résonnent sur le terrain, face à la beauté d’un lieu ou après le choc devant l’ampleur de la pollution plastique », explique Camille Deslauriers, professeure au département des lettres et humanités. « On veut traduire par l’art autant la vie à bord que la recherche scientifique, pour que cela puisse se rendre jusqu’au public. »

Les créatrices littéraires alimentent les réseaux sociaux et le site internet de l’expédition, avec des carnets de bord, de brefs récits, des entrevues avec différents membres de l’équipage et des cartes postales poétiques accompagnées de photos du voyage. Elles donnent également un sérieux coup de main aux scientifiques dans leur collecte de données.

« On écrit aussi au nom des autres membres de l’équipage, pour faire entendre leurs voix », ajoute Rose Gagnon-Yelle, étudiante en création littéraire.

À plus long terme, un livre pourrait voir le jour après l’expédition, à partir des nombreux carnets qu’elles remplissent durant le périple. « C’est vraiment une frénésie créative, ça va nous nourrir pour des années », s’enthousiasme Camille Deslauriers.

Découvrez le texte de Camille Deslauriers

Capter les sons du Saint-Laurent

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Emilie Danylewick, dont le nom d’artiste est Dani Lewick, créatrice musicale

Emilie Danylewick, alias Dani Lewick, est une créatrice musicale qui s’inspire des sons de la nature qui foisonnent dans l’estuaire du Saint-Laurent. « J’espère pouvoir toucher les gens, en créant un lien avec la nature à travers ma musique », explique-t-elle.

Le chant d’un oiseau, le vent qui souffle dans les branches d’un arbre ou l’eau qui coule autour d’une roche : rien ne lui échappe. Elle capte toute une multitude de sons qui accompagnent l’équipage au cours du périple, pour en faire un album à l’issue du voyage.

« On ne se rend pas compte à quel point il y a beaucoup de bruit dans le Saint-Laurent. Dans l’eau, dans l’air… Il me faut isoler des sons pour les enregistrer, mais il y a toujours un bruit de moteur de bateau ou de véhicule tout terrain », soupire-t-elle.

L’un des moments les plus forts de l’expédition a été pour elle lorsque des bélugas se sont approchés très près du voilier, alors qu’il était à l’ancre. Elle a pu enregistrer leurs chants grâce à un hydrophone plongé dans l’eau. Mais leurs vocalises ont soudainement été couvertes par le bruit d’un traversier.

« C’était assourdissant, je n’entendais plus rien. Mon corps vibrait tellement les fréquences étaient graves. Je n’arrive pas à imaginer comment les bélugas font pour communiquer et se repérer avec ce bruit-là », raconte-t-elle.

« Cette expédition m’a ouvert les possibles. J’ai vraiment hâte de voir tout ce qui va émerger de ça », ajoute-t-elle.

Découvrez les créations musicales de Dani Lewick

Habiller la science d’images

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Maximilien Rolland, réalisateur, maître drone, documentariste et membre de l’Expédition Bleue

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Guillaume Shea-Blais, directeur de la photographie, s’apprête à plonger pour la collecte d’échantillons. 1 /2



Deux cinéastes documentent également l’expédition. Ne reculant devant rien – pas même les eaux glaciales du fleuve –, ils suivent les scientifiques jusqu’au fond du Saint-Laurent et participent à la collecte de sédiments et d’invertébrés.

Un documentaire en trois volets pourrait voir le jour à l’issue d’une troisième Expédition Bleue.

« On apprend beaucoup, de tout le monde. On a vraiment plein de casquettes », se réjouit Maximilien Rolland, le réalisateur. « Notre objectif est essentiellement de rendre accessible la mission de l’Expédition Bleue au plus grand nombre, d’atteindre plus de monde qu’un simple rapport scientifique. »

« On veut montrer aux gens toute la beauté du Saint-Laurent, pour qu’ils l’aiment et qu’ils veuillent le protéger », ajoute Guillaume Shea-Blais, directeur de la photographie.

Initier l’équipage au monde de la voile

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Marie-Pier Grenier, première maître et directrice de La Belle Vie Sailing, et Adrien Bernier Nadeau, capitaine-instructeur

De leur côté, Marie-Pier Grenier et le capitaine Adrien Bernier Nadeau initient l’équipage au monde de la navigation à la voile, au plus grand bonheur des créatrices littéraires, qui s’amusent des sonorités de tous ces termes techniques et peu courants.

Tous deux vivent depuis six ans, toute l’année, sur le Vanamo. Ensemble, ils ont fondé La Belle Vie Sailing, une entreprise québécoise qui propose aussi bien des excursions touristiques que d’accompagner des expéditions professionnelles comme celle-ci.

« Le fleuve, c’est notre lieu de travail et de vie. Mais ce qui se passe sous l’eau nous est assez inconnu, même pour nous, les marins, confie Marie-Pier Grenier. Avoir un accès direct à ce milieu et mieux le comprendre grâce à des scientifiques, c’est vraiment un privilège pour nous. »

Découvrir de nouvelles façons de créer

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Anne-Marie Asselin, biologiste marine, fondatrice de l’Organisation Bleue et cheffe de mission de l’Expédition Bleue

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Miguel Felismino, chercheur et étudiant au doctorat en biologie à l’Université McGill, lors de la collecte d’échantillons qui permettront l’analyse de la concentration de microplastiques

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Laurence Martel, géographe, coordonnatrice de projet à la pollution plastique de l’Organisation Bleue

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Viridiana Jimenez-Moratalla, biologiste marine et conseillère en communications 1 /4







Enfin, les scientifiques s’émerveillent et se nourrissent de la créativité artistique qui foisonne sur le bateau.

« C’est fascinant de voir leurs méthodes de travail, c’est très différent de ce que je fais au quotidien, indique Miguel Felismino, étudiant au doctorat en biologie à l’Université McGill. Ça me donne des idées pour trouver des façons de mieux communiquer mon travail. »

« C’est rare que la culture et la science se rencontrent de cette façon. Ça permet de rendre la science plus accessible, plus compréhensible. Je trouve ça beau que notre travail rayonne comme ça, d’une autre façon », acquiesce la géographe Laurence Martel.

« On espère que ça va créer des précédents pour la recherche, de décloisonner comme cela les disciplines », avance Anne-Marie Asselin, cheffe de mission de l’Expédition Bleue. « Ça me donne beaucoup d’espoir en l’avenir. »