Pourquoi n’entendons-nous plus parler des pluies acides ? Il y a 20 ou 30 ans, ces pluies menaçaient nos lacs et rivières. Ce n’est plus le cas aujourd’hui ? – Yves Poirier

On en parle moins parce que la situation s’est beaucoup améliorée. Mais les effets des pluies acides se font toujours sentir.

« Dans les années 1980, on entendait parler du dépérissement des érablières », explique Louis Duchesne, ingénieur forestier au ministère provincial des Ressources naturelles et des Forêts, qui a publié l’automne dernier un résumé des progrès de la lutte contre les pluies acides.

Il y a eu depuis [les années 1980] des ententes canado-américaines et internationales qui ont mené à une amélioration vraiment marquée. Louis Duchesne, ingénieur forestier au ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec

Les pluies acides se formaient par l’interaction entre des oxydes de soufre et d’azote, émis par les usines et centrales électriques au charbon, et la pluie. Les acides sulfuriques et nitriques créés dans les nuages endommageaient les infrastructures métalliques et certains immeubles, notamment ceux en calcaire. Ils affectaient aussi les poissons des lacs.

Au départ, on pensait que les acides faisaient tomber les feuilles. « Mais finalement, on s’est rendu compte que l’effet avait lieu dans les sols forestiers, dit M. Duchesne. Les éléments basiques des sols contraient les acides, puis étaient lessivés vers les ruisseaux. Ça menait à un appauvrissement des sols. »

Les éléments lessivés sont des « cations basiques », du potassium, du calcium et du magnésium.

Seules les régions très au nord, qui avaient moins de pluies acides, et celles qui avaient des sols très argileux et riches, comme la Gaspésie, ont été épargnées. Dans les érablières, les érables ont laissé leur place aux hêtres, moins affectés par l’appauvrissement des sols.

À quand la stabilisation ?

Les émissions d’oxydes de soufre et d’azote ont respectivement baissé de 78 % et 61 % depuis leur pic des années 1980. Les mesures dans les érablières prises par le Ministère montrent que le pH des sols est passé de 4,2 à 5,2, ce qui est 10 fois moins acide, parce que l’échelle du pH est logarithmique. Par exemple, un pH de 4,2 est semblable à celui d’une tomate.

« On pensait que ça se stabiliserait à 5, on est surpris, note M. Duchesne. C’est l’héritage de 40 ans de pollution atmosphérique, on ne sait pas où le pH va se stabiliser. »

Les érables qui ont été affectés par les pluies acides continuent à avoir une croissance plus lente, mais ceux qui sont nés plus récemment sont plus vigoureux, selon l’ingénieur forestier de Québec. Le programme de suivi du dépérissement des érablières a été abandonné il y a une dizaine d’années, vu l’amélioration.

