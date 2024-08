(Washington) Il y a vingt ans, sur une île indonésienne, des scientifiques ont découvert des fossiles d’une espèce humaine primitive qui mesurait environ 1,07 mètre, ce qui leur a valu le surnom de « hobbits ».

Adithi Ramakrishnan Associated Press

Une nouvelle étude suggère que les ancêtres des hobbits étaient même légèrement plus petits.

« Nous ne nous attendions pas à trouver des individus plus petits sur un site aussi ancien », a admis Yousuke Kaifu, coauteur de l’étude à l’université de Tokyo, dans un courrier électronique.

Les premiers fossiles de hobbits datent d’il y a 60 000 à 100 000 ans. Les nouveaux fossiles ont été mis au jour sur un site appelé Mata Menge, à environ 70 kilomètres de la grotte où les premiers restes de hobbits ont été découverts.

En 2016, après avoir étudié les mâchoires et les dents prélevées sur le nouveau site, les chercheurs ont soupçonné que les premiers parents pouvaient être plus petits que les hobbits. Une analyse plus poussée d’un minuscule fragment d’os de bras et de dents suggère que les ancêtres étaient plus petits d’environ six centimètres et qu’ils existaient il y a 700 000 ans.

« Ils ont démontré de manière convaincante qu’il s’agissait d’individus de très petite taille », a estimé Dean Falk, anthropologue évolutionniste à l’université d’État de Floride, qui n’a pas participé à la recherche.

Les résultats ont été publiés mardi dans la revue Nature Communications.

Les chercheurs ont débattu de la manière dont les hobbits ― nommés Homo floresiensis d’après l’île indonésienne isolée de Flores ― ont évolué pour devenir si petits et de leur place dans l’histoire de l’évolution humaine. On pense qu’ils font partie des dernières espèces humaines primitives à s’éteindre.

Les scientifiques ne savent pas encore si les hobbits ont rapetissé par rapport à une espèce humaine antérieure plus grande, appelée Homo erectus, qui vivait dans la région, ou par rapport à un prédécesseur humain encore plus primitif. Selon Matt Tocheri, anthropologue à l’université canadienne de Lakehead, des recherches supplémentaires ― et des fossiles ― sont nécessaires pour déterminer la place des hobbits dans l’évolution humaine.

« Cette question reste sans réponse et continuera à faire l’objet de recherches pendant un certain temps encore », a dit M. Tocheri, qui n’a pas participé à l’étude, dans un courriel.