PHOTO FOURNIE PAR LA NASA, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Des planètes et des étoiles orphelines au magma lunaire en passant par les océans des satellites de Saturne, les astronomes font des pas de géant dans leur compréhension du cosmos. Mais les énigmes demeurent titanesques.

L’océan de Mimas

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA NASA Image de Mimas, croquée par la sonde Cassini

Mimas sort du lot parmi les 146 lunes de Saturne : elle est la plus petite parmi les lunes sphériques (Saturne a sept lunes non sphériques), avec un diamètre de 400 km, et aussi la plus proche. Elle vient d’ajouter à son unicité avec un océan liquide situé sous sa surface glacée, qui serait apparu il y a moins de 25 millions d’années, a rapporté le magazine Nature en février. Les chercheurs de l’Observatoire de Paris proposent que la sonde Orbilander de la NASA, qui doit visiter Encelade, une autre lune de Saturne, en 2050, passe près de Mimas. Mimas est aussi surnommée l’étoile de la mort, en référence au film Star Wars, à cause d’un cratère énorme par rapport à sa taille.

Les vagues de Titan

ILLUSTRATION TIRÉE DU SITE DE LA NASA Vue d’artiste d’une mission vers Titan

Y a-t-il des vagues sur Titan, la plus grande lune de Saturne ? Si oui, cela signifie qu’il y a du vent. Quelle est la source de ces brises ? Telle est la question à laquelle ont tenté de répondre des océanographes et des astronomes américains en juin dans la revue Science Advances. Titan est le seul corps planétaire du Système solaire, à part la Terre, à avoir des étendues liquides en surface. Les comparaisons entre l’érosion des côtes sur Titan, que les chercheurs attribuent bel et bien à des vagues, et sur Terre permettent de mieux comprendre les mécanismes universels de création des berges. Ces océans sont constitués de méthane et d’éthane.

Regardez une animation de la NASA d’une mission vers Titan

Des planètes orphelines binaires

IMAGE TIRÉE DU SITE DE LA NASA Image du téléscope James Webb montrant l’un des couples planètes orphelines JuMBO

Une centaine de planètes qui ne sont pas en orbite autour d’une étoile ont été observées dans la nébuleuse d’Orion par des astronomes européens. Elles sont en paires, orbitant l’une autour de l’autre, et se trouvent dans une région de la nébuleuse appelée l’amas du Trapèze, qui est née il y a 1 million d’années. L’existence de ces systèmes planétaires binaires, de la taille de Jupiter et donc appelés JuMBO, contrevient aux modèles actuels de formation de planètes orphelines, parce qu’il est difficile d’imaginer que la binarité subsiste à l’éjection d’un système solaire. L’observation grâce au télescope James Webb a été décrite et expliquée en avril dans Nature Astronomy.

L’hypervitesse stellaire

PHOTO ARCHIVES LE SOLEIL Une vitesse correspondant à 0,15 % de la vitesse de la lumière : c’est le record établi par une étoile qui traverse la Voie lactée et a probablement été éjectée de son centre il y a 3 milliards d’années.

Une vitesse correspondant à 0,15 % de la vitesse de la lumière : c’est le record établi par une étoile qui traverse la Voie lactée et a probablement été éjectée de son centre il y a 3 milliards d’années. Décrite en juin au congrès annuel de la Société astronomique américaine au Wisconsin, l’étoile, baptisée J1249+36, a été découverte dans le cadre d’un projet de science citoyenne visant à découvrir une neuvième planète située plus loin que Pluton. Elle est située à 400 années-lumière de notre Soleil, qui lui se déplace trois fois plus lentement par rapport au centre de la galaxie.

Regardez une animation de l’explosion d’une supernova ayant pu déclencher la course de J1249+36

La Lune et son magma

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA NASA Un tourbillon de poussière à la surface de la Lune

Des astronomes américains apportent une nouvelle preuve à la théorie qu’il existe toujours du magma liquide sous la surface lunaire. En mai, dans le Journal of Geophysical Research Planets, les chercheurs de l’Université de Washington démontrent que l’interaction entre le champ magnétique de ce magma souterrain et des particules de vent solaire est la seule manière de créer certains des tourbillons de poussière de la surface de la Lune. La mission privée Lunar Vertex, financée par la NASA, doit d’ici quelques années explorer pour la première fois l’une de ces formations de poussière, Reiner Gamma. Le volcanisme lunaire a disparu il y a 1 milliard d’années, mais certaines petites éruptions ont pu avoir lieu jusqu’à il y a 50 millions d’années.

La fin de la Station spatiale internationale

PHOTO ARCHIVES REUTERS À peine un mois après avoir reçu de la NASA le contrat pour le désorbitage de la Station spatiale internationale (SSI) en 2030, SpaceX a déjà proposé un plan d’action.

À peine un mois après avoir reçu de la NASA le contrat pour le désorbitage de la Station spatiale internationale (SSI) en 2030, SpaceX a déjà proposé un plan de match. Il s’agit d’utiliser le vaisseau-cargo Dragon, en triplant à 46 son nombre de fusées et en l’allongeant pour loger du carburant et des instruments de navigation. La SSI arrivera en 2030à la fin de sa vie utile et la NASA veut qu’elle se désintègre dans l’atmosphère de manière sûre et prévisible, pour ne pas endommager de satellites. Le « remorqueur de l’espace » de SpaceX, financé par un contrat de 843 millions US, plongera la station de 430 tonnes dans le Pacifique.