PHOTO NASA, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Possible retour des aurores boréales dans le ciel québécois

Les aurores boréales pourraient de nouveau sublimer le ciel du Québec. De nouvelles tempêtes solaires pourraient provoquer leur apparition jusqu’à des latitudes assez basses ce mardi dans la soirée et jusqu’à jeudi prochain.

Daniel Lawler Agence France-Presse

Selon Météo Spatiale Canada, une veille d’orage géomagnétique majeur est en vigueur jusqu’à mercredi matin.

Des éjections de matière solaire auraient été observées il y a quelques jours. Cette matière éjectée est en partie dirigée vers la Terre et elle devrait la toucher d’ici le 31 juillet. Cela perturberait les conditions géomagnétiques dans la zone aurorale où se situe une partie du Québec.

La zone subaurorale qui s’étend jusqu’au nord des États-Unis devrait aussi être concernée par des perturbations des conditions géomagnétiques.

En mai, la planète avait encaissé les orages géomagnétiques les plus puissants enregistrés depuis 20 ans. Ils avaient provoqué des aurores boréales illuminant le ciel nocturne aux États-Unis et en Europe notamment, à des latitudes beaucoup plus basses que d’ordinaire.

Les tempêtes solaires peuvent s’accompagner d’éjection de masse coronale (CME), un flux de plasma constitué de particules chargées qui met jusqu’à quelques jours pour atteindre la Terre. Leur interaction avec le champ magnétique terrestre produit les aurores boréales, semblables à de gigantesques rideaux lumineux ondulants et colorés.

Selon l’organisme américain NOAA, quatre CME se dirigent actuellement vers la Terre, a annoncé lundi soir la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), et devraient y arriver de mardi à jeudi.

L’activité la plus forte est attendue mardi avec un orage géomagnétique de catégorie 3, soit « élevée », alors que ceux de mai avaient atteint le niveau le plus élevé de catégorie 5.

Selon la NOAA, les aurores boréales pourraient être vues à travers le Canada et une partie des États américains les plus septentrionaux.

PHOTO TIFFANY GRAHAM, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Les CME ne provoquent pas seulement des aurores boréales, elles peuvent aussi endommager les réseaux électriques et de télécommunication sur Terre.

« Avec un peu de chance », elles pourraient être aussi visibles dans le nord de l’Europe, en Angleterre, Allemagne du Nord, Pays-Bas et Belgique, selon le site SpaceWeatherLive.

Les CME ne provoquent pas seulement des aurores boréales, elles peuvent aussi endommager les réseaux électriques et de télécommunication sur Terre.

L’activité solaire est sur le point d’atteindre le pic de son activité, dans un cycle qui dure onze ans. Appelé « maximum solaire », il est attendu entre la fin de 2024 et 2026.

Quand les particules chargées des vents solaires rencontrent le champ magnétique terrestre, elles sont accélérées vers les pôles magnétiques. Ce qui explique qu’on les observe couramment à des latitudes élevées.

Mais si les CME sont plus puissants, ces aurores descendent plus au sud vers l’équateur.

L’orage géomagnétique le plus puissant enregistré, appelé évènement de Carrington, est survenu en septembre 1859. Il avait provoqué des surcharges électriques dans les lignes télégraphiques suffisantes pour enflammer des équipements.

Avec Quentin Dufranne, La Presse