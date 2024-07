Mercredi après-midi, mi-juillet. Le temps est gris et venteux. L’avion Falcon 20 est petit, mais prêt au décollage. L’équipe d’ingénieurs de l’Agence spatiale canadienne (ASC) se prépare à y monter. Durant deux heures, sept personnes participeront au vol parabolique, qui simulera 18 fois des conditions de microgravité. Le but ? Tester de nouveaux appareils pour mesurer les signes vitaux des astronautes canadiens et mettre à l’essai une machine d’exercices physiques qui ira sur la Lune en 2025.

Qu’est-ce qu’un vol parabolique ?

L’avion décolle. Il fait chaud dans l’appareil. L’excitation est à son comble. Plusieurs membres de l’équipage en sont à leur premier vol parabolique. C’est le cas de Tristan Richmond, responsable de l’innovation spatiale pour l’équipe Nouveaux horizons en santé de l’ASC, qui veut développer l’autonomie médicale dans l’espace à l’ASC.

« Un vol parabolique, c’est tout plein d’émotions. »

Vingt minutes après le décollage, l’appareil se rapproche de 10 000 pieds d’altitude. C’est le début des paraboles.

L’avion tire vers le haut. Il doit se rendre à 45 degrés. La cabine se trouve en période d’hypergravité, soit le double de la force de gravité normale.

Tu sens ton sang se drainer. Cette inertie vient te coller au fond de ton siège. Tristan Richmond, responsable de l’innovation spatiale pour l’équipe Nouveaux horizons en santé de l’ASC

L’avion atteint le sommet d’altitude, soit 20 000 pieds. Les pilotes réduisent le régime des moteurs. La cabine tombe en période de microgravité. Tout flotte. « C’est très étourdissant. J’avais l’impression de faire des tonneaux », explique M. Richmond.

Puis, l’avion pique vers le bas. On se retrouve de nouveau en période d’hypergravité. L’équipage redresse l’appareil et la boucle recommence.

Une parabole : 1 minute, 40 secondes d’hypergravité, 20 secondes de microgravité. Le vol fera 18 paraboles. Les deux premières permettent à l’équipe de s’adapter. Les 16 autres, de faire les expériences touchant la santé en microgravité. L’équipage a des pauses toutes les quatre paraboles pour s’acclimater.

Selon l’ASC, de 20 à 30 % de ceux qui prennent part à des vols paraboliques de ce type seront malades. Dans le vol auquel nous avons assisté à l’École nationale d’aéronautique à Longueuil, peu des membres de l’équipage n’ont pas vomi.

En juillet, l’ASC a fait huit vols.

Pourquoi les vols paraboliques sont-ils importants ?

Les vols paraboliques permettent de faire des expériences spatiales sur Terre, à moindre coût. « C’est des millions de dollars qui sont économisés pour des technologies qui ne fonctionneraient pas [et qui seraient envoyées dans l’espace] », explique Derek Gowanlock, ingénieur de recherche chargé des essais en vol au Conseil national de recherches Canada (CNRC).

Les meilleures technologies pour les signes vitaux des astronautes

12 h 30. Larissa Chiu, titulaire d’une maîtrise en neuroscience, installe sur sa propre cage thoracique des moniteurs pour mesurer ses signes vitaux. Cyril Mani, ingénieur mécanique, s’assure avec elle que tout fonctionne avant le départ du vol.

Ils sont fébriles. « Je n’en reviens pas que c’est mon emploi », explique M. Mani.

C’est le premier vol de Mme Chiu. Le troisième de M. Mani.

En matinée, l’équipe a testé des mesures de saturation et d’oxygénation dans le sang lors d’un autre vol parabolique. Un taux d’oxygénation trop bas indique que le corps n’arrive pas à avoir assez d’oxygène, ou à le transférer adéquatement dans le sang. Concrètement, cela peut signaler des problèmes cardiaques ou pulmonaires chez les astronautes.

14 h 20. L’avion décolle.

14 h 45. L’équipe commence à tester des mesures de rythme cardiaque. Cyril Mani porte une sangle de jambe pour tenir son iPad. Un ordinateur tient sur son autre jambe. Il est chargé de regarder les données et de guider Larissa Chiu dans l’utilisation des divers appareils tout au long du vol.

Cinq technologies différentes sont testées pour mesurer le rythme cardiaque. Sept, pour le taux d’oxygénation dans le sang. L’objectif ? Comprendre quel appareil est efficace et facile à utiliser. Et lequel est le moins intrusif.

Si certaines mesures sont efficaces sur Terre, en apesanteur, c’est une tout autre histoire.

Sans gravité, l’instrument ne repose pas sur la peau de la même façon. Actuellement, durant les missions spatiales, le pouls et le taux d’oxygène dans le sang sont pris sur le doigt. L’astronaute est donc limité dans ses activités.

L’équipe ne s’attend pas à des résultats avant une dizaine d’années.

Squats, tractions, aviron… en microgravité

Une grosse boîte grise est installée au milieu de l’avion. On ne pourrait pas s’imaginer qu’elle sert à s’entraîner. Yannick Laflamme s’y attache les pieds. L’assistant aux opérations en santé de l’espace à l’ASC est couché sur le sol.

Une fois l’avion décollé et l’apesanteur ressentis, il flotte à l’horizontale. L’exercice peut commencer. Le premier, des soulevés de terre avec haltères, se fait grâce à la traction de poulies. Idem pour les squats et l’aviron. Tous ces exercices sont faits sur cette seule et même machine : une roue d’inertie – un appareil utilisé pour les séances d’exercices en apesanteur. Plus la personne qui l’utilise génère de la force, plus la charge ressentie est lourde.

En moyenne, malgré un programme d’exercice quotidien, les astronautes perdent 1 % de leur densité osseuse par mois passé dans l’espace. Sur Terre, c’est en un an qu’une personne âgée normale perd la même densité osseuse.

La roue d’inertie est approuvée par la NASA et l’ASC pour aller dans l’espace, mais elle ne s’y est jamais rendue. On assiste aux premiers tests canadiens en microgravité. La NASA doit la tester en novembre prochain.

Normalement, les machines à exercices ne sont pas attachées à la structure dans les vols, mais pour Artemis, oui. On veut vérifier le niveau de vibration et voir comment ça endommage la roue d’inertie. Yannick Laflamme, assistant aux opérations en santé de l’espace à l’ASC

La Station spatiale internationale (SSI) possède quatre machines d’exercices séparées. Sur certaines missions, chaque mètre carré est compté.

Petite, légère, la roue d’inertie sera sur Artemis II, une mission lunaire dirigée par la NASA à laquelle collabore l’ASC. L’astronaute Jeremy Hansen sera le premier Canadien à se rendre sur la Lune. Le lancement est prévu en septembre 2025.