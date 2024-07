Préparez-vous pour une double pluie de météorites. La pluie de météorites Delta aquarides du Sud culmine à la fin juillet. Et cette année, cela coïncidera avec une deuxième pluie de météorites plus petite, les Alpha capricornides.

Christina Larson Associated Press

Les Delta aquarides se produisent chaque année à la fin de l’été en Amérique du Nord. Le pic d’activité de cette année se produira tôt mardi matin, avec 15 à 20 météorites attendues par heure dans l’hémisphère Nord, sous un ciel sombre.

L’observation devrait être encore meilleure dans l’hémisphère Sud. La pluie dure jusqu’au 21 août, selon l’American Meteor Society.

À peu près au même moment, la pluie de météorites Alpha capricornides devrait produire environ cinq météorites par heure et durera jusqu’au 15 août.

Voici ce qu’il faut savoir sur les Delta aquarides et autres pluies de météorites.

Qu’est-ce qu’une pluie de météorites ?

Plusieurs pluies de météorites se produisent chaque année et vous n’avez pas besoin d’équipement spécial pour les voir.

La plupart des pluies de météorites proviennent de débris de comètes. On pense que la source des Delta aquarides proviendrait de la comète 96P/Machholz. Les Alpha capricornides sont originaires de la comète 169P/NEAT.

Lorsque des roches venues de l’espace pénètrent dans l’atmosphère terrestre, la résistance de l’air les rend très chaudes. Cela fait briller l’air autour d’eux et laisse brièvement une queue de feu derrière eux — la fin d’une « étoile filante ».

Les poches d’air lumineuses autour des roches spatiales en mouvement rapide, allant de la taille d’une particule de poussière à un rocher, peuvent être visibles dans le ciel nocturne.

Ces deux pluies de météorites ne sont pas très volumineuses, mais les Alpha capricornides produisent souvent des météorites très brillantes, fait remarquer Don Pollacco, astronome à l’Université de Warwick.

Pour les observateurs du ciel, « un objet brillant vaut 20 objets faibles », explique-t-il.

Comment observer une pluie de météorites ?

Les pluies de météorites sont généralement plus visibles entre minuit et avant l’aube.

Il est plus facile de voir les étoiles filantes sous un ciel sombre, loin des lumières de la ville. Les pluies de météorites apparaissent également plus brillantes les nuits sans nuages, lorsque la lune diminue le plus.

Et vos yeux seront mieux adaptés à la vision des météorites si vous ne vérifiez pas votre téléphone. « Cela ruine votre vision nocturne », insiste Bill Cooke, de la NASA.

L’hémisphère Sud offrira la meilleure vue sur les Delta aquarides. Coïncidant avec une lune décroissante pleine à environ 30 %, cela signifie que l’observation la plus claire se produira après minuit.

Quand aura lieu la prochaine pluie de météorites ?

La Meteoritical Society tient une liste à jour des grandes pluies de météorites à venir, y compris les jours d’observation de pointe et les conditions d’éclairage de la Lune.

La prochaine pluie de météorites majeure sera celle des Perséides, avec un pic à la mi-août.

Le département de santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du groupe des médias scientifiques et éducatifs du Howard Hughes Medical Institute. L’AP est seule responsable de tout le contenu.