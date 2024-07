Vols paraboliques de l’ASC Tester l’espace sur Terre

Mercredi après-midi, mi-juillet. Le temps est gris et venteux. L’avion Falcon 20 est petit, mais prêt au décollage. L’équipe d’ingénieurs de l’Agence spatiale canadienne (ASC) se prépare à y monter. Durant deux heures, sept personnes participeront au vol parabolique, qui simulera 18 fois des conditions de microgravité. Le but ? Tester de nouveaux appareils pour mesurer les signes vitaux des astronautes canadiens et mettre à l’essai une machine d’exercices physiques qui ira sur la Lune en 2025.